El momento más tenso entre Emma García y Rosa López alarga la Fiesta de Mediaset

El buen rollo que había entre ellas se cortó de golpe cuando la cantante le soltó una "fresca" a la presentadora por la que terminó saliendo escaldada y de la que se benefició Telecinco.

Coincidiendo con el estreno de su nuevo y esperado single 1930 Rosa López se halla inmersa en una gira mediática que este domingo le llevó a sentarse en el plató del programa Fiesta de Emma García en Telecinco.

El nuevo tema de la cantante reivindica los derechos y libertades de las personas trans. Puesto que su estreno coincide con la llegada de la ley trans, la colaboradora Amor Romeira quiso agradecerle su apoyo a este colectivo.



Rosa López quiso denunciar lo complicado que la ha resultado encontrar sponsor para su tema, pues ninguna marca quiere pronunciarse porque "todo se politiza y nadie quiere involucrarse".

Es por eso que Amor le confesó emocionada: "Gracias porque es necesario que artistas como tú se involucren en la causa de las personas transexuales. Quiero recordarte que, desde pequeña, era fan y aún tengo el imán tuyo de Operación Triunfo y que hayas sacado de tu inspiración un movimiento tan bonito, tan puro… Creo que han sido injustos contigo al decirte que te has querido sumar a un movimiento, a un lobby, pero gracias. Que existan personas como tú, canciones y películas nos hacen visibles".

Esa fue la parte amable del programa, pero también hubo gran tensión. En un momento concreto de la entrevista, Emma García quiso saber un poco más sobre un mal momento que Rosa vivió cuando, por culpa de la mala praxis de un médico, se quedó sin voz.

Ahí Rosa López dijo algo ("Eso es algo ya pasado de lo que no quiero hablar porque no suma para nada, a mí no me suma, igual a ti sí te suma para el programa") que no gustó nada a Emma García que se lo terminó afeando: ""Eso que has dicho no me ha hecho ni puñetera gracia, te estoy tratando con todo el cariño y el respeto que te tengo y me ha sentado mal, te lo tenía que decir y ya está, esto aquí se queda, ¿vale, Rosa? Sé que no lo has hecho con mala intención, a mí cuando me enfado se me nota, y contigo no me he enfadado, lo quiero dejar claro".

Entre momentos amables e incómodos, lo cierto es que a Fiesta no le fue mal este domingo y el magacín registró cifras de 10.1% de cuota de pantalla y 1.195.000 espectadores, el mayor número desde el pasado 12 de febrero.