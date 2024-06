Antonio David estalla contra Olga Moreno: “vergüenza y años de dolor”

Quien fuera pareja de Rocío Carrasco y también de la nueva concursante de ‘Supervivientes All Stars’ rompe su silencio y lo hace para reventar el su participación en el reality de Mediaset.

Supervivientes: All Stars todavía no ha empezado y ya se presenta como una de las ediciones que más dará que hablar de la historia del reality show. Uno de los platos fuertes de la temporada es Olga Moreno, ganadora en 2022. La ex de Antonio David Flores ya se encuentra en Honduras con varias cuentas pendientes en España, empezando por la valoración que el malagueño acaba de hacer sobre su participación en el concurso.

A través de su canal de YouTube, Antonio David ha recordado “el daño” que desde Telecinco se le infligió no solo a él, “sino a mi familia, a la que han difamado y calumniado”, razón más que suficiente por la que él nunca hubiera aceptado participar de nuevo en Supervivientes, tal y como cuenta La Razón.

“Yo no hubiese ido. Hay detrás muchos años de dolor y sufrimiento. He sido una persona señalada por un medio de comunicación que ha hecho un negocio y ha ganado muchos millones de euros”, comenta el ex guardia civil.

Sobre la participación de Olga Moreno, Antonio David recalca que “respeto que haya tomado la decisión porque tenemos una hija, y aunque no entro a valorarlo, hay que traer dinero a casa, entiendo que ese dinero mejorará la calidad de vida de la hija que tenemos”.

Eso sí, se muestra muy crítico con programas que desde otras plataformas diferentes a la televisión intentan "recrear la misma situación de hace tres años de manera diferente". Se refiere a comentarios que llegan de parte de algunos colaboradores y periodistas que vuelven a poner el foco en la familia Flores y que no dejan el apellido en muy buen lugar: “Todo eso me parece de vergüenza”.

Antonio David Flores: deslealtad, traición...

Del mismo modo, parece arrojar un dardo envenenado a alguien que consideraba su amigo y que ha terminado hablando mal de él, aunque ha preferido no desvelar su identidad: “Cada uno es libre de hacer lo que quiera y ahí entramos en diferentes connotaciones como la deslealtad o la traición, pero bueno, cada persona es como es, con sus circunstancias”.

El polémico Antonio David asegura que habría sido comprensivo si la traición hubiera venido a cambio de una importante contraprestación económica, pero le duele que haya sido por migajas: “Si hubiese sido por dinero lo habría entendido pero me parece una decepción y algo ruin meterte ahí por un bocadillo”.

Por último, asegura que no hará alusión alguna a todo lo que se ha dicho de él en las últimas semanas, amenazando con emprender acciones legales: “A los que esperan que reaccione de alguna forma quiero decirles que estoy una pantalla por encima, por así decirlo. Desde que salí de la televisión decidí usar la Justicia para defenderme, y eso es lo que haré. Esa etapa ya paso”.