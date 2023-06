Antena 3 lo paga: Roberto Leal averigua el secreto del traje de novia de Tamara

El presentador estrella de la cadena naranja de Atresmedia, contra todo pronóstico, se adelantó a los expertos del corazón a la hora de descubrir la noticia más buscada pero pinchó en hueso.

Con Tamara Falcó desaparecida a pocas semanas de la gran boda y su prometido Íñigo Onieva celebrando en solitario (pero por todo lo alto) su cumpleaños, entre los tortolitos públicamente solo hubo una bonita felicitación a golpe de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tamara Falcó (@tamara_falco)

Mientras tanto se sigue especulando con todo los detalles de la que será una de las grandes bodas de la crónica rosa de este país y cualquier escenario es bueno para hacerlo.

Por ejemplo, como en toda boda que se precie uno de los grandes secretos de la ceremonia es el vestido de la novia. A falta de un mes para el enlace de Falcó con Onieva, este miércoles se dio la casualidad de que el diseñador Juan Avellaneda estaba en Pasapalabra y el tema era inevitable.

Por eso, antes de dar paso a El Rosco, el presentador Roberto Leal complació la curiosidad del público y también la propia al preguntarle por el vestido de marras. No en vano, Avellaneda es uno de los grandes amigos de Tamara hasta el punto de que la acompaña a las pruebas del traje de novia.

“Cuéntanos aquí, si no se va a enterar nadie”, bromeó Roberto Leal mientras el diseñador se resistía pero, de forma inesperada, terminó cediendo. Eso sí, se lo contó al oído al presentador, que reaccionó son sorpresa: “¿En serio? No me lo puedo creer”.

Y a pesar del morbo puede que la gente ya empiece a estar cansada de la boda que nunca llega entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva porque este miércoles Pasapalabra, aunque lideró su franja como siempre, no tuvo su mejor tarde en los audímetros y le dio a Antena 3 datos de 19.9% de cuota de pantalla y 1.915.000 espectadores, sus cifras más discretas desde el pasado 24 mayo.