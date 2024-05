El cura más famoso de Mediaset anuncia que se casa con su novio y sube Telecinco

El sacerdote, uno de los míticos de la historia de la cadena de Fuencarral, ya levantó ampollas con su aventura televisiva pero la caja de sorpresas no había hecho más que abrirse...

En su momento, allá por 2002, supuso todo un acontecimiento social y televisivo que Rafa López se convirtiera en el primer seminarista en probar suerte en un reality, en concreto en el Gran Hermano 4 de Telecinco.

Rafa quedó tercero y sentó precedente, puesto que años más tarde, en la edición 12+1 concursó un sacerdote llamado Juan.

Aunque durante un tiempo era habitual verle en televisión hace ya mucho que poco o nada se sabe de López.

Cabe recordar que tal como contó él mismo desde los 11 años entró en un internado seminarista, donde tomó los votos. En 2002, hizo un impasse y salió de manera temporal, pues consideraba que le faltaban cosas por vivir. Lo hizo "con una mano delante y otra detrás" y un compañero de trabajo (en una librería) le recomendó apuntarse al casting de Gran Hermano.

Después de su aventura en la casa de Guadalix de la Sierra, intentó volver a la congregación, pero nadie le abrió la puerta. Se sintió mal porque "en la casa estuve muy comedido" porque quería regresar cuando su experiencia terminase: "No fue buena su reacción, no entendieron mi paso por Gran Hermano", admitió, a lo que hubo que añadir que "fue difícil perder el anonimato, me costó mucho disociar el personaje de la persona".

Rafa López, el seminarista de Gran Hermano anuncia que se casa en octubre

Precisamente en GH, Rafa empezó a descubrir su verdadera identidad sexual, algo que no fue nada fácil: "Fue duro asumir una identidad sexual y replantearse muchas cosas. GH fue un trampolín, fue un acantilado".

No obstante, llegó un momento en el que decidió vivir libremente su sexualidad. Ahora después de varias parejas, tal como señaló este domingo el programa Socialité de Telecinco, lleva 13 años manteniendo una relación con Ramón, su pareja actual.

Rafa López, ex de Gran Hermano.

Además de contar al magacín que presenta María Verdoy que sufrió una enfermedad hace seis meses de la que aún le quedan secuelas reveló, en exclusiva, que se casa en el mes de octubre con su novio.

Una noticia que ayudó a Socialité a captar la atención del respetable público y que supuso un aumento de las cifras de share para Telecinco ya que el magacín subió este domingo hasta el 9.5% de cuota de pantalla delante de 646.000 espectadores, frente al 9.4% y 597.000 del día anterior.