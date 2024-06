Ángel Cristo destruye los planes de Carlos Sobera en Telecinco: consecuencias

A estas alturas de Supervivientes ya no queda claro si lo del hijo de Bárbara Rey es una "bendición" para la cadena de Mediaset o un verdadero tormento. Los efectos colaterales no ayudan.

Lleva ya bastantes semanas fuera de Supervivientes por expulsión disciplinaria pero Ángel Cristo sigue siendo un quebradero de cabeza para la organización de reality, que no sabe si alegrarse o amargarse con el comportamiento siempre indómito y rebelde del hijo de Bárbara Rey.

Este martes de Tierra de Nadie volvió a demostrar que ni Telecinco ni sus presentadores son capaces de conseguir que cumpla las expectativas de los guionistas, algo que por otra parte también genera contenido y espectadores... A estas alturas los responsables del concurso deben de seguir meditando sobre si es una bendición o es una tortura tenerle entre sus filas.

El caso es que esta vez Cristo Jr. se enfrentó en plató al cara a cara con Aurah Ruiz, última expulsada en llegar a Madrid tras perder contra Marieta, y cuya tremenda bronca terminó con Ángel expulsado disciplinariamente.

Ángel Cristo se niega a mirar a la cara a Aurah Ruiz a pesar de sus disculpas

Sobera dio paso al vídeo resumen de los enfrentamientos entre ambos concursantes y preguntó a Aurah si quería aprovechar el momento para pedirle perdón, aunque recalcaba que ya lo había hecho durante su participación en el concurso. La joven no dudaba y se giraba para mirar directamente a su compañero, a quien dedicaba las siguientes palabras: "Yo te pido perdón por mi parte, a la cara, me gustaría que me miraras, la verdad. Estaría bien. También tengo que decir que, bueno, por mi parte, por esa parte, me equivoqué muchísimo y... Y ya no es por ti, sino por otra persona, si hubiese hecho la misma frase o el mismo comentario, también me hubiese equivocado muchísimo. Entonces, sinceramente, me arrepiento y te lo digo a la cara, perdón, Ángel. Y me llevo arrepintiendo desde que estoy ahí".

Comentando lo arrepentida que estaba recordó que, por parte de Ángel, también hubo comentarios poco agraciados: "No sé si me perdonarás o no, pero la verdad es que también, de tu parte, también salieron cosas muy feas que me acuerdo y ahora, pues, viéndolo, pues más me las recuerdo". Por más que le pedía a su compañero que le mirara mientras le hablaba el hermano de Sofía Cristo se negaba, dirigiendo su mirada al frente.

Carlos Sobera y Telecinco desilusionados con la cerrazón de Ángel Cristo

La mujer de Jesé Rodríguez se mostraba desilusionada recordando cómo fueron amigos en su primera etapa del concurso asegurando que "la amistad que tuve con él era de verdad. Mi parte me la creí entera, incluso en ese puente llegué a pensar que, bueno, que recapacitaría o me diría otra clase de cosas que no fueran esas". Pero él, sin dirigirle la mirada, respondía que necesitaba tiempo para ordenar las ideas.

De poco le sirvió a Carlos Sobera o a los responsables del reality que le instaran a aprovechar este momento para hacer las paces porque el hijo de Bárbara Rey recalcó que "creo que todavía yo no estoy preparado para hablar de esto. Y quiero, de alguna manera, pensarlo fríamente y poder hacerlo de la manera correcta" a pesar de llevar ya más de dos semanas en España.

🦁Ángel Cristo troleando al programa sin hablar ni darle contenido. Hace bien, le podían haber puesto que él pidió disculpas también,

Pero quieren q les de titulares a ellos y audiencia, y él prefiere cobrar, después de cómo lo trataron que se den con un canto en los dientes 😂. pic.twitter.com/e1zWSaf626 — Carito (@770carito) June 11, 2024

Reconociendo su derrota por no conseguir que diera el brazo a torcer, el presentador dio la bienvenida a Aurah a los sillones del plató, dejando caer que quizá, Ángel encontraría el momento perfecto para hablar con ella en otro momento.

#TierraDeNadie14

Sobera intentando apretarle las clavijas a Ángel para echarlo a pelear con Aurah.

Mira que ha insistido el hombre, pero cuando Sobera va, Ángel ha ido y vuelto 20 veces.

Se han topado con una persona con mucha fuerza mental y más inteligente q todos ellos pic.twitter.com/IZsjCluAev — Marina (@marinachipo) June 11, 2024

Una "derrota" dulce la del presentador de Supervivientes porque Tierra de Nadie volvió a ser lo más visto del prime time liderando con un 17.2% de cuota de pantalla y 1.235.000 espectadores, el mayor número desde el 21 de mayo. La que más se acercó fue Antena 3 con un 11.5% y 960.000 para Hermanos por delante de la película de La 1 Muere Otro Día (8% y 702.000).