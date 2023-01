Kiko Hernández pierde los papeles en vivo con un rosario aterrador de burradas

Gloria Camila utilizaba sus redes sociales para contestar públicamente a Kiko Hernández después de que el colaborador de Sálvame dijera en el programa que Ortega Cano se había quedado con un restaurante en la urbanización donde él vive para regalárselo a su hija.

Cansada de las especulaciones, la joven le dedicaba unas palabras que no le han sentado nada bien: "Al menos tendríamos un restaurante, pero no nos inventaríamos tener una enfermedad como un cáncer".

Este jueves, Kike Calleja hablaba con el torero en su museo y, cuando estaba expresando lo contento que estaba por este proyecto, su hija Gloria se colaba ante las cámaras y decía "papá, este programa te denigra" y se lo llevaba para que no siguiera hablando para Sálvame. Además, aprovechaba y le mandaba una mensaje al colaborador de Telecinco: "Dile a Kiko Hernández que deje de reírse de la gente".

Kiko Hernández contesta a Gloria Camila desde Sálvame de la forma más brutal posible

Algo que aprovechó el propio Kiko para contestarle públicamente desde plató y, aunque aseguraba que no se iba a "calentar", lo terminó haciendo de la manera más brutal y descontrolada: "Muy mal no lo habré hecho cuando lo único que tengas que decir es una información que se inventaron hace muchos años, recurrir a eso demuestra que eres g..., que no tienes argumentos".

La cosa no terminó ahí porque primero vinieron los ataques personales y luego los insultos: "Yo no me he reído de tu padre, si quisiera reírme de tu padre hablaría de que ha matado a una persona cuando iba borracho perdido, que Rocío Jurado escribió en una nota que le había dado la primera hostia". "Habéis quedado defenestrados, habéis sido unos mierdas, unos lameculos del ser y tu padre tiene muy poca vergüenza. Esconderos debajo de la cama y no salgáis en mucho tiempo, asquerosos", terminó añadiendo una pregunta muy malévola: "¿Te acuerdas cuando a los 19 años te pillaban de botellón en plaza castilla? que educación más bonita te han dado".