Toda la verdad sobre la mala relación de Piqué con los padres de Clara Chía

Aparte del tortazo que se metió en directo y que generó una revolución en redes y del cambio de la letra de La Bicicleta de Shakira para no nombrarle, el futbolista tiene otro melón abierto.

Una nueva polémica sacude a Gerard Piqué. Después de que Shakira haya cambiado la letra de la canción La bicicleta durante el concierto de Carlos Vives en Miami (en el que la colombiana sorpendió a su gran amigo subiéndose al escenario para cantar la colaboración que lanzaron en 2017 y de la que ahora ha eliminado de un plumazo el nombre de su ex pareja) el futbolista se ha convertido en noticia por los rumores de mala relación con sus "suegros".

🎶🇨🇴… que si a ese tipo tu le muestras el Tayrona después no querrá irse pa’ Barcelona! pic.twitter.com/qzhU7goAHy — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) October 29, 2023

Y es que según apuntan algunos medios de comunicación, los padres de Clara Chía "no soportarían" al catalán, creen que "no le ha dado su sitio a su hija" en ningún momento y no estarían nada contentos con su relación. Es más, "hartos" de lo que ha sufrido la joven desde que comenzó su historia de amor con él, le hacen "responsable" del linchamiento del que ha sido víctima su novia (especialmente por los ataques de Shakira en su Session 53), no querrían ni verle y a día de hoy no dejarían ni que el exjugador pisase su casa.

Entre la espada y la pared, Clara se habría enfadado con sus padres y en la actualidad ni siquiera se hablaría con ellos. Tanto es así que cuando Piqué viaja a Miami para visitar a sus hijos, no se quedaría en la casa de sus padres sino en la de una amiga.

La verdadera relación entre Piqué y sus suegros

Un enfrentamiento que no sería tal, ya que según el programa Vamos a ver de Telecinco no hay tensión entre Gerard y sus suegros, aunque tampoco una relación demasiado fluida.

Y es que mientras Clara se lleva a las mil maravillas con los padres de su novio (incluso se han ido de vacaciones juntos) Piqué no puede decir lo mismo, aunque eso no quiere decir que haya "mal rollo" ni nada parecido.