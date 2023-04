Jordi Cruz y Rebecca Lima anuncian en Instagram que su sueño se ha cumplido

La futura mamá ha sido la encargada de dar la agradable noticia con un post en Instagram con varias fotografías en las que se podía ver una tripita de embarazada de varios meses.

Jordi Cruz, chef del restaurante ABaC de Barcelona (tres estrellas Michelin) e integrante del jurado de ‘MasterChef’, va a convertirse en padre primerizo próximamente. Su pareja, la arquitecta y diseñadora brasileña Rebecca Lima, la encargada de confirmar la feliz noticia a través de su perfil en Instagram con unas fotos en las que aparece presumiendo de embarazo.

La futura mamá ha compartido varias imágenes en blanco y negro que muestran lo agradecida y feliz que está de vivir esta etapa con Jordi Cruz, a quien ha mencionado en el texto después de la frase "el regalo más grande ❤️". La arquitecta y empresaria ha querido compartir con sus seguidores esta noticia de una manera muy natural y mostrándose de lo más cómoda con su cuerpo y los cambios que está sufriendo.

Aunque el presentador siempre intenta mantener su vida privada alejada de las cámaras, mostrando solo su lado más crítico y culinario en pantalla, sorprendía que su pareja compartiera en sus redes sociales una noticia de lo más entrañable.

Las instantáneas han desatado de inmediato un aluvión de reacciones por parte de los usuarios en la red, así como las de numerosos rostros conocidos de TVE (y no), que han querido expresar sus felicitaciones a la pareja. Uno de los primeros en hacerlo ha sido Eneko Atxa, cocinero reconocido con 5 estrellas Michelin al frente del restaurante Azurmendi en Larrabetzu. “Felicidades”, ha escrito. A él se han sumado las palabras de la nadadora Ona Carbonell, ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ tras imponerse en la final a la actriz Paz Vega (“Oh, muchísimas felicidades”) y de Cristina Pedroche: “¡Felicidades!”.

Jordi Cruz y Rebecca se conocieron por medio de una amiga en común que, en palabras de la diseñadora, ejerció de Celestina. “Fue a finales de 2018. Una amiga mía de la infancia, que es chef, me escribió y me dijo que le había hablado a Jordi de mí. Yo ni sabía quién era él y no le di mucha importancia. Primero, porque estaba muy lejos. Después, ¡me imaginaba un señor gordito! Cuando me escribió por WhatsApp, vi que no era como yo imaginaba”, relató a ‘¡Hola!’.

La pareja lleva desde 2019 juntos y la pandemia consiguió unirles aún más, animándose a vivir en casa del cocinero durante la cuarentena. Desde entonces, su relación no ha hecho más que consolidarse hasta el punto de querer comenzar una familia juntos.

En varias ocasiones, la diseñadora y el chef han expresado sus deseos de ser padres. Ella comentó en ‘Hola’ que “ser mamá es un sueño que quiero cumplir, pero, a la vez, quiero compaginarlo con mis deseos laborales”. Él, en ‘Planeta Calleja’ bromeó con el protocolo de pasar por el altar antes de tener hijos: “Tengo que hablar con su padre y ya le tengo ganado”.

Rebecca Lima es licenciada en Arquitectura y Urbanismo, aunque siempre se ha considerado una apasionada de la moda y el diseño. Prueba de ello es que, a sus 25 años, decidiera aunar ambas pasiones y crear su propia firma.