La razón de la hija de Curro Romero para ausentarse en su boda con Carmen Tello

"Lo llevábamos 20 años esperando". La novia está feliz. Ya pensó que nunca podría cumplir su sueño pero "la esperanza es lo último que se debe perder". Ahora sabe que es así.

Llegó el día. Carmen Tello y Curro Romero contraen matrimonio eclesiástico. El día señalado fue el pasado 18 de diciembre. Día grande en Sevilla. El Día de la Esperanza. Una boda íntima con familia y los amigos más íntimos. ESdiario ha hablado hace unas horas con la protagonista de la noticia. Carmen Tello está muy contenta pero recuerda a quienes ya no están. "Estamos felices. Pensábamos que este día no iba a llegar nunca. Y llegó. Me hubiese gustado que la boda religiosa se hubiese celebrado antes. La razón es muy sencilla. Mis padres eran muy católicos y les hubiese gustado ver el momento. Lo habrán disfrutado desde el cielo". El padre de Carmen Tello fallece hace 10 años y la madre el pasado mes de junio.

La boda eclesiástica no se ha podido celebrar antes porque Concha Márquez Piquer se negó a la nulidad de su primer matrimonio con Curro Romero. El torero recurre la primera instancia del tribunal eclesiástico. Y en el Tribunal de la Rota le niega nuevamente la nulidad. "Nosotros creíamos que ya no nos podíamos casar por la iglesia. Habíamos perdido la esperanza. Y es lo último que se debe perder", explica Tello. Tan sólo con el fallecimiento de la hija de Concha Piquer se podía producir este hecho religioso. Carmen Tello sí estaba anulada ante Dios de su primer matrimonio.

Un sacerdote gallego de Tui (Pontevedra) ha oficiado la ceremonia. Don Luis es muy amigo del recién estrenado matrimonio. El sacramento y la celebración han tenido lugar en la capilla de La Casa Pilatos que pertenece a la Fundación Medinaceli. A la cabeza Ignacio Segorbe quien mantiene una estrecha amistad con Carmen y Curro.

La tradición manda para la elección de los padrinos. Al no encontrarse vivos los padres de la pareja, la madrina ha sido la hermana mayor de Curro y el hermano mayor de Carmen el padrino. "Curro estaba nervioso con los preparativos. Quería algo sencillo y discreto. Y con poco alboroto. Así ha sido. Sus médicos de cabecera Paco Trujillo y Miguel Angel Muniain se encontraban entre los invitados. El viudo de la duquesa De Alba, Alfonso Díez también. La misa tuvo lugar a las 19 horas y el banquete a las 20 horas. A las doce de la noche ya estaba cada "mochuelo en su olivo".

Una de las ausencias destacadas ha sido la hija de Curro Romero nacida del matrimonio con Concha Márquez Piquer. La razón ha sido un viaje que estaba previsto con anterioridad, según le ha contado la hija al padre. Razones tiene la Iglesia.