Alba Carrillo comparte las primeras imágenes, beso incluido, de su nuevo novio

La modelo está viviendo un momento dulce, en cuanto a lo sentimental nos referimos, y lo ha querido compartir con todos sus seguidores en redes sociales.

Este 2024 ha comenzado como un buen año para Alba Carrillo, tanto en el ámbito personal como en el profesional. La modelo ha arrancado el mes de febrero aprovechando para hacer una escapada de lo más romántica con su nuevo novio, Alex Coves. Una escapada que ha querido compartir con todos sus seguidores en redes sociales.

Una escapada en la que la colaboradora de televisión y su nuevo novio han viajado hasta Burgos para alojarse en uno de los lugares más bonitos y demandados de la localidad, el hotel Landa. Además, la modelo ha aprovechado para relajarse y probar la gastronomía de la ciudad.

La escapada de Alba Carrillo y su novio a Burgos

Tal y como hemos visto en las fotografías que Alba Carrillo ha compartido en su cuenta de Instagram, la modelo y su novio han aprovechado la escapada para disfrutar de la piscina del hotel Landa, uno de los lugares más fotografiados del espacio. Además, la pareja disfrutó de una buena comida que también compartió en redes, unos huevos fritos con morcilla y un postre con crema.

En la publicación que Alba Carrillo ha compartido, hay varias fotos en las que la modelo aparece besándose con Alex Coves. Una bonita imagen que ha querido acompañar con una frase de Frida Kalho: "Y una cosa te puedo jurar: yo, que me enamoré de tus alas, jamás te las voy a querer cortar".

Aunque la publicación ha sido muy celebrada por los seguidores de la modelo, que han señalado en comentarios la cara de felicidad que luce Alba en las fotos, también hay varias personas que han criticado a la modelo por esta nueva relación con Alex Coves.

Unas críticas que la modelo no ha tardado en responder a través de sus historias de Instagram: "Hay un montón de ofendiditos que dicen 'ya has pillado a otro', 'ya has cazado'... Mi casa la sigo pagando yo. Mi vida la pago yo. No he vivido jamás de los hombres. Os podría explicar mil cosas, pero no me da la gana... Estoy muy feliz y eso debe de molestar, porque cuando estoy triste, llorando que me han echado... recibo muchísimo apoyo. Cuando estoy contenta y las cosas me van bien, debe ser que a muchos les pica, os va a tocar rascaros. Estoy muy feliz".