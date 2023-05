El "juego" de Victoria Federica en plena jornada electoral refuerza las sospechas

Al tiempo que las votaciones autonómicas y municipales tenían de azul el mapa de la geografía española, la sobrina del Rey Felipe certificaba a su pesar lo que muchos ya tenían claro.

Coldplay ofreció este domingo el último de sus cuatro conciertos en el Estadio Olímpico de Barcelona, la única parada en España de su gira Music of Spheres Tour 2023. Y, como no podía ser de otro modo fueron numerosos los rostros conocidos que no se quisieron perder en directo a una de las bandas más populares del momento.

Gerard Piqué y Clara Chía llegaban al recinto cogidos de la mano y de lo más cómplices, reaccionando con una gran sonrisa a los rumores de boda que les han perseguido esta semana, después de que se confirmase que el exfutbolista no demandará finalmente a Shakira por haber mostrado a sus hijos Milan y Sasha en el videoclip de su última canción, Acróstico.

No han sido las únicas celebrities que han vibrado al ritmo de Viva la vida, Fix you o Paradise. También David y José Manuel Muñoz, los Estopa, Cesc Fábregas y el entrenador del Barcelona de baloncesto, Sarùnas Jsikevicius, junto a su mujer y sus hijos.

Pero si alguien acaparó todas las miradas esa fue Victoria Federica que, tras deslumbrar con un vestido rosa reversible en la boda a la que asistió este sábado en Segovia, viajó a Barcelona para ver en directo a Coldplay.

Victoria Federica y Albert Arenas juegan al despiste con la prensa

Un concierto al que asistió junto al chico que se rumorea que ocupa su corazón, el piloto de motociclismo Albert Arenas, aunque prefirieron entrar al estadio por separado, jugando al despiste con su incipiente relación. No fue el único juego con el que se entretuvo la hija de la Infanta Elena, que no dudó en esconderse de las cámaras detras de una columna mientras su amiga hablaba con la persona encargada de guiarles al interior del recinto. Curiosa, Victoria se asomó con cara traviesa para ver si la habíamos visto, ocultándose de nuevo con disimulo.

Apostando por la comodidad y siempre a la última, la influencer lució unos jeans rectos, zapatillas deportivas, minibolso de piel en verde lima y un tank top en color caqui con el que presumió de abdominales y de bronceado.

Segundos después de la sobrina de Felipe VI llegaba al estadio Albert Arenas acompañado por un amigo y se le veía charlar con la misma persona de la organización del concierto con la que antes había hablado la propia Victoria.

Una técnica de distracción tras la que se encontraban en el interior del recinto, donde ajenos a las cámaras vibraron juntos en esta nueva cita al ritmo de Coldplay. Unas imágenes que dejan entrever que su relación se consolida tras ser pillados recientemente en actitud cómplice en la noche madrileña