La "otra hija" de Gento se plantea cambiar el apellido para acelerar la herencia

Desde que nació fue víctima de la indiferencia y los desprecios del astro del fútbol, ahora Paqui España está dispuesta a hacer lo que nunca habría querido. Hay 10 millones en juego.

Hace meses que Paqui España respira más tranquila, el pasado mes de marzo el Tribunal Supremo falló a su favor, y ratificó que es hija legítima del futbolista Paco Gento, fallecido en enero de 2022. ESdiario ha contactado con ella para conocer de primera mano las novedades de esta polémica y mediática paternidad: “Saber que la justicia ha reconocido que soy la hija de Gento me ha despertado sensaciones encontradas, por una parte estoy feliz y por otra siento la decepción de haber tenido un padre como él. Me gustaría que ese hombre estuviese vivo para que viese lo que he podido demostrar. Mi madre no pudo hacerlo, yo sí lo he conseguido”.

En un principio la malagueña de 63 años no se planteó ni por asomo ponerse los apellidos de su padre, desde que nació fue víctima de la indiferencia y los desprecios del astro del fútbol, que nunca ejerció de padre, y se negó a conocerla y a brindarle ayuda a lo largo de su longeva vida, (murió a los 88 años).

Sin embargo ahora, Paqui le está dando vueltas al asunto, y se plantea ponerse el apellido de su padre si eso agiliza los trámites para cobrar la herencia legítima que le corresponde: “Puede que me cambie el apellido y pase a llamarme Francisca Gento España, si lo hago perdería el apellido de mi abuela (Núñez), y eso sí que me da pena. No me hace ninguna ilusión llevar el apellido de ese hombre, porque nunca fue un padre para mí y solo recibí desprecios por su parte”. Así nos lo ha hecho saber mientras escribo estas líneas.

Legalmente no es necesario que Paqui se cambie el apellido a Gento para cobrar su herencia

Esta decisión no es obligatoria ya que según nos confirma Fernando Osuna, el abogado que ha llevado el caso y experto en demandas de paternidad : “El cambio de apellidos es irrelevante. No es necesario que Paquita se lo cambie. Se ponga o no el apellido “Gento”, sus derechos para cobrar su herencia seguirán siendo los mismos”.

Paqui recuerda que hace algo más de 25 años, cuando sus tres hijos aún eran pequeños se quedó sin trabajo, no tenía recursos y su nevera estaba vacía. A través de un conocido común intentó contactar con Gento y pedirle que le ayudase a encontrar trabajo: “Yo no pretendía que me regalase nada, pero sí que tirase de alguno de sus contactos para ofrecerme un empleo y salir adelante. Ni siquiera quiso recibirme, nunca quiso conocerme sabiendo que yo era su hija. Como padre y como persona para mi no valía nada. Aquello me dolió mucho, lo pasé muy mal. No he podido olvidarlo”.

El legado de los trofeos de Paco Gento podría superar los 10 millones de euros

Paqui ha vencido una batalla, pero sin tregua se prepara para la siguiente, recibir la herencia legítima que le corresponde, la viuda de Gento y sus hijos nunca han acercado posturas con la malagueña, todo lo contrario, por eso ahora le sorprende el cambio de actitud: “Le han entregado el testamento a mi abogado. En él solo figuran dos pisos y un terreno rústico. La verdad es que no me fío de ellos. Nunca busqué dinero, solo quería que se me reconociese como hija legitima de Gento, no albergaba esperanza de nada, pero ahora quiero luchar por lo que me pertenece”, confiesa.

Donde realmente Paqui España puede optar a la gallina de los huevos de oro, es en la cantidad millonaria que podría rentarles el legado que la leyenda blanca donó al museo del Santiago Bernabéu en 2016

Pero donde realmente Paqui España y el resto de sus herederos pueden optar a la gallina de los huevos de oro, es en la cantidad millonaria que podría rentarles el legado que la leyenda blanca donó al museo del Santiago Bernabéu en 2016. Se trata de más de 1.600 objetos que se exhiben en el templo de los madridistas, trofeos, copas, camisetas, botas, balones, medallas, llaveros, regalos que le hicieron al mítico futbolista y, recuerdos que él mismo fue acumulando a lo largo de su exitosa y mundialmente conocida trayectoria; "Me siento muy orgulloso de poder ceder mi patrimonio al club que me ha permitido todo", confesaba Gento emocionado y orgulloso de haber sido nombrado Presidente Honorífico del Real Madrid.

Este diario ha hablado con Altamira Sarabia Fernández, la perito especializada en este tipo de valoraciones, que en su momento contrató Paqui, muy bien asesorada por su abogado.

Los objetos que donó la Galerna del Cantábrico al Santiago Bernabéu

Osuna y la perito ya tramitan en el juzgado un orden judicial que les permita acceder al museo del Club del Real Madrid para hacer una valoración exacta de los cientos de objetos que donó la Galerna del Cantábrico; “En cuanto tengamos la orden judicial procederemos a tasar el legado que Paco Gento dejó en el club madridista. Hace poco viajé a Santander donde la familia acababa de donar uno de los trofeos, pero la dirección del club no me dejó pasar a tasarlo. No deberían haberlo donado sin el consentimiento de Paqui porque ella también es heredera. Se trata de una donación, no es una venta, por lo que con toda seguridad la familia podría estar recibiendo una contraprestación mensual. El club gana con la venta de entradas al museo de los trofeos, y lo lógico es que la familia también se beneficie de ello ”.

Altamira es una perito que ha llevado a cabo importantes tasaciones, como la que hizo del futbolista hispano-argentino Alfredo Di Stéfano, llegó a valorar su legado en diez millones de euros. Una cantidad que se aproxima al valor del legado de Paco Gento.