El primer beso de Supervivientes: pillados en su momento más íntimo en la playa

Casi que se veía venir desde el primer momento, antes incluso de que saltaran del helicóptero para comenzar su aventura oficial en Honduras, y ahora ya empiezan a confirmarse las sospechas.

Desde antes incluso de que comenzara oficialmente su aventura en Supervivientes Katerina Safarova y Manuel Cortés mostraron su feeling. Una vez en Honduras no ha hecho más que crecer y después de pasar por miradas, la cucharita, lametones con sabor a chocolate, ahora ha llegado el momento más esperado, el beso entre ambos.

Según se pudo ver este domingo en Telecinco la modelo y el cantante caminaban por la arena juntos y en mitad del paseo íntimo llega el beso, de pie y muy sutil, pero que pese a ser el primero delante de las cámaras, pese a que intentan que no se les vea en este momento... todo dejó muchas dudas en el aire en el plató, ¿era la primera vez desde que se conocen?

Los colaboradores de Conexión Honduras no las tenían todas consigo. Para Suso era un beso más bien frío: "No es un beso apasionado". "Es un spot publicitario, cuando vienen de vuelta va Katerina sonriente y me huele a un anuncio de perfumes", sentenció Kiko Matamoros.

Telecinco lo borda con el análisis del beso de marras entre Manuel y Katerina

Ion Aramendi preguntó a los presentes si creían que era el primero: "El primero suele ser muy pasional y en este caso es como si se hubieran dado muchos besos", argumentó Marta Peñate mientras Suso analizaba la postura de Manuel: "Hay que observarlo, es muy importante".a

Un análisis del "primer beso oficial" (grabado por las cámaras al menos) de esta edición de Supervivientes que le valió a Telecinco el liderazgo de la noche por delante de las demás cadenas gracias a Conexión Honduras, que registró un 15.2% de cuota de pantalla y 1.422.000 espectadores.