La última vez que María Teresa Campos visitó Málaga: el deterioro viene de lejos

Mucho se está hablando de su ausencia en la Semana Santa malagueña. Quién está cerca de la presentadora asegura que el deterioro es sustancial. Sus amigas de siempre ya no tienen acceso.



El llanto de Terelu Campos es portada este miércoles en la revista Diez Minutos. Unas lágrimas que esconden el sentimiento más profundo hacía su madre, Teresa Campos. La hija mayor de la comunicadora malagueña asistió esta semana a su semana de pasión, la Semana Santa de Málaga. Esta año no ha podido acudir la mujer que le inculcó esta devoción por la joya de esta tierra malagueña, El Cautivo.

Teresa Campos ya no visita algo que tanto le gusta, la Semana Santa. Ya no acude a su hogar malagueño. La última vez fue en verano de 2022. Y tan sólo una semana. La que un día fuera la reina de las mañanas regresaba el 31 de julio a su ático de Madrid. Campos aterrizaba en la provincia andaluza el 24 de julio y su intención era quedarse una larga temporada. Un mes. A los siete días decide regresar a la capital. No quería estar más tiempo en Málaga. Fue el segundo año consecutivo de este adelanto como avanzaba en exclusiva ESdiario.

Teresa Campos ya adelantó su vuelta de Málaga en sus dos últimas estancias

El año anterior en 2021 sucedió lo mismo. A la semana de estar en su magnífico piso de Málaga llamó a su chófer Gustavo Guillermo para que la recogiese alegando que se sentía sola. La diferencia entre este primer año y el segundo es que ya en 2022 no quiso viajar en coche sino en AVE por el tiempo de duración del viaje. Más rapidez para llegar a destino. En verano de 2022 el trayecto lo realiza con su hija Terelu Campos.

Quien está cerca de esta estrella de la televisión que inventó otra forma de hacer entretenimiento y política "de andar por casa" en los mediodías de Telecinco, asegura que el deterioro es sustancial. Teresa Campos no quiere ser visitada por sus más allegados. Sus amigas de siempre no tienen acceso al domicilio de la comunicadora. Hay que respetar la decisión de quien se encuentra en una situación de dolencia. El recuerdo de Campos será para siempre el de una mujer "guerrera" que consiguió mucho en un mundo de hombres. La diferencia entre las de antes y las de ahora. Teresa lo consiguió sin necesidad de un "macho" a su vera.