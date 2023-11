Achraf Hakimi regresa a España para afrontar sus dos grandes polémicas

El futbolista del PSG regresa a la capital española para afrontar a las dos polémicas que le han rodeado este año, su divorcio con Hiba Abouk y su imputación por presunta violación.

El pasado mes de febrero, el futbolista marroquí del Paris Saint Germain, Achraf Hakimi era imputado por violación y acusado de agresión sexual por la fiscalía de Nanterre, en Francia. Unas acusaciones de las que el futbolista quiso defenderse alegando que "le habían tendido una trampa".

Después de que la noticia saliera a la luz, Hiba Abouk, la entonces esposa del futbolista, decidía hacer pública su separación. Una separación que, en palabras de la actriz, había sucedido "mucho antes de los hecho acontecidos". Desde aquel día, la actriz y el futbolista comenzaron un largo proceso de divorcio que ha atravesado por varios momentos polémicos, comenzando por las peticiones de Hiba Abouk al futbolista.

Y es que la actriz fue duramente criticada por pedirle al futbolista del PSG la cifra de 10 millones de euros, unos números que Achraf Hakimi no está dispuesto a pagar a su exesposa. A pesar de que la pareja se casó en el año 2020 en régimen de bienes gananciales, por lo que durante el divorcio deberían dividir todo a partes iguales, algo que no va a suceder para sorpresa de Hiba Abouk porque la fortuna del futbolista está a nombre de su madre Saida, quien además ha cargado públicamente contra la actriz en varias ocasiones: "Si mi hijo no hace esto, no podría deshacerse de esta mujer".

Achraf Hakimi huye ante las preguntas de sus polémicas

Ahora, meses después, el futbolista ha pasado por la capital española para asistir a la presentación de la Pinilla Mountain Resorts, donde es uno de lo inversores junto a su hermano, el también futbolista Borja Mayoral, Rubén de la Red, Marta López o León Starino. Ahí, Hakimi decidió atender a los medios, aunque no respondió a todas sus preguntas.

El marroquí tuvo ocasión de hacer repaso a algunas de las cosas sucedidas en los últimos meses, como el asalto que sufría Neymar hace algunos días en su casa, algo de lo que Hakimi aseguraba no saber nada: "No me he dado cuenta de esto, estuve centrado en mi partido ayer, le mandaré algún mensaje, no he podido saber nada".

También habló sobre la recuperación de Sergio Rico tras el trágico accidente que le mantuvo al borde de la muerte durante semanas: "Es una parte de la familia del París, sabemos que está mucho mejor y esperamos que esté pronto con nosotros, estamos deseando verle y que esté cerca de nosotros".

Pero de lo que no habló fue de las dos polémicas que le han rodeado este año, su divorcio con Hiba Abouk y la imputación por presunta violación. Al escuchar que los medios empezaban a hacerle preguntas sobre esos temas, Achraf se alejaba de las cámaras y se marchaba evitando hacer cualquier comentario.

Mientras tanto, Hiba Abouk celebraba su cumpleaños hace algunos días, ajena a todo tipo de polémica y rodeada de sus amigos y familiares y junto a los dos hijos que tiene en común con el futbolista: "Ayer celebré mi cumpleaños como Dios manda. Rodeada de amor, buen rollo y muuuucho arte. Gracias a toda mi gente por hacerme tan feliz".