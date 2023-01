La cara de "colgada" de Terelu Campos y una "medicación" que la deja "flotando"

Los espectadores que vieron a la presentadora en vivo y en directo no daban crédito a lo que estaba pasando y con tanto lapsus no tuvo más remedio que explicar lo que le estaba pasando.

Tarde complicada la de Terelu Campos este lunes para comenzar la semana por todo lo grande. Menos mal que la presentadora siempre se muestra sincera y natural con los espectadores y les hace partícipes de lo que le pasa.

Así pudieron entender el curioso lapsus que sufrió en directo cuando, con un sobre con la foto de Ana Luque en la mano, preguntó al director: "¿Vamos a hacer las preguntas del poli de Alba?". Nada más darse cuenta, Terelu no dudó en explicar el motivo: "¡Ay, calla! Como son rubias las dos como no veo… es que voy a explicar para que me entiendan que tengo una cara de colgada", decía la presentadora y es que había tenido que someterse a una prueba: "Como me da miedo, me he tenido que tomar una medicación para no morirme de miedo y estoy un poco flotando".

A Terelu Campos le aburre infinito la historia con Pipi Estrada

Claro que Campos tuvo una tarde intensa porque además le tocó enfrentarse a una nueva polémica con su ex, Pipi Estrada, que dice estar "arrepentido" de lo que dijo de su intimidad con Terelu y también explicó cómo vieron la luz los capítulos que publicó de su historia.

La aludida escuchaba desde el plató de Sálvame casi dormida: "No puedo estar 16 años escuchando las mismas imbecilidades", aseguró añadiendo que aún no ha cobrado ni un euro de la indemnización que le debe el periodista.

Cabe recordar que Borja Estrada habló durante su paso por Pesadilla en el Paraíso del conflicto de su padre con Terelu y Pipi añadía que el director de Interviú fue quien le convenció para escribir cuatro capítulos "pasionales" de su intimidad con la presentadora. Además, comentaba que cobró 4.000 euros. Según su versión, si pudiera retroceder en el tiempo, no lo haría. Está arrepentido y, como gesto, está pagando poco a poco la indemnización a la que le condenaron y que pasó de 10.000 euros en primera instancia a 60.000 más costas en el Supremo.

Sin embargo, este lunes Terelu Campos le escuchaba con los ojos cerrados y un elocuente gesto, rascándose con el dedo corazón. Negaba estar despechada y tampoco hablaba de perdón: "No hay peor desprecio que no hacer aprecio". Eso sí, apuntaba que ella no sabe en qué punto está la indemnización que tiene que recibir: "A mí no me ha llegado ni un lerele".