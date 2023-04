El mayor susto de esta edición de Supervivientes lo da Yaiza con Ginés aterrado

Adara y Asraf vuelven a convertirse en los salvados de la expulsión de la semana dejando a sus compañeros en la palestra. La quiniela de favoritos parece cada vez más evidente en Honduras.

Carlos Sobera anunciaba al inicio de la gala de este martes en Supervivientes que estaba a punto de desvelar algo que iba a marcar un antes y un después en el concurso, un auténtico “notición”. Y es que, el próximo jueves, los actuales grupos desaparecerán: llega la unificación a Honduras.

Eso sí, los supervivientes no lo descubrirán hasta el mismo jueves. Y recibirán la noticia, sin duda, con la mayor de las alegrías. Llevan semanas deseándolo y por fin van a ver cumplido su deseo.

Esto supondrá el reencuentro tanto de buenos amigos como de serios rivales. Adara y Asraf vuelven a encontrarse para disfrutar de nuevo de su amistad. Pero el novio de Isa Pantoja también lo hará con Manuel Cortés, con quien mantuvo repetidas discusiones. De la misma manera lo hará Adara con Diego, con quien se nominaba una y otra vez.

Las nuevas salvaciones de la expulsión definitiva

Como cada semana en 'Supervivientes', Laura Madrueño ha presentado la ceremonia de salvación en la que dos de los nominados quedarían fuera de peligro. En esta ocasión, la lista la conformaban Manuel, Adara, Asraf, Raquel, Yaiza y Arelys. Los cuatro primeros fueron los elegidos por los habitantes de Cayo Paloma y Cabeza de León, mientras que la novia de Ginés y la madre de Yulen Pereira fueron nominadas disciplinariamente por protagonizar un tenso enfrentamiento.

Laura Madrueño ha anunciado que las primeras concursantes que no habían sido salvadas eran Yaiza y Arelys. Los cuatro restantes se han subido al barco de la ceremonia de salvación y han ido cayendo al agua según la presentadora iba diciendo sus nombres.

La primera en caer ha sido Raquel Arias dejando a Manuel Cortés, Adara y Asraf sobre sus plataformas. La presentadora no ha alargado la espera y ha cortado la cuerda del hijo de Raquel Bollo, haciendo que éste cayera al agua. Los salvados lo han celebrado con un emotivo abrazo. "Gracias, gracias y gracias esto es una experiencia durísima, muy dura, pero es lo que lo hace increíblemente bonita, os llevo aquí en mi corazón conmigo, gracias", decía Adara.

"Estoy flipando, muchas gracias a todo el mundo por gastar un minuto de su tiempo salvándome. Os amo, lo estoy dando todo, estoy luchando cada día por ser un buen superviviente y de verdad os amo a todos", agradecía Asraf muy feliz.

Tiene lugar uno de los mayores sustos de esta edición

Yaiza ha pasado sus días más duros en Honduras. La pareja de Ginés ha vivido momentos complicados por motivos de salud. El equipo médico tomó la decisión de evacuarla de la playa y, a día de hoy, ya está completamente recuperada.

😱 ¡Susto en Honduras! 😱



👉 Yaiza Martín tiene que ser evacuada por los servicios médicos: “Se me duermen las piernas"



🏝 #TierraDeNadie7 https://t.co/0fmq5ykGLr — Supervivientes (@Supervivientes) April 19, 2023

Todo ocurrió mientras pescaba. La superviviente conseguía un pez y se dirigía las rocas. “Ya viene temblando”, apuntaba Raquel Arias. Yaiza llegaba a las rocas y se echaba las manos a la cabeza nada más sentarse: “Se me duermen las piernas”, avisaba a sus compañeros.

Pronto todos ellos la socorrían y se preocupaban por su estado. La superviviente quedaba tendida en el suelo incapaz de reaccionar: “Yaiza, ¿nos oyes? Danos alguna señal”. Finalmente parecía recuperarse y se reincorporaba.

Inmediatamente, los servicios médicos llegaban en barca al punto de las rocas en el que había ocurrido todo y se la llevaban para poder llevar a cabo su recuperación. Mientras, Ginés se quedaba desolado en la orilla: “No estoy tranquilo. Viene de pasarlo muy mal en España, están atacándole a tope y se le junta todo”, le decía a Diego.

Pero pronto su novia regresaba a la playa, aunque volvía a vivir un segundo mareo y los médicos tenían que acudir por segunda vez. No obstante, Carlos Sobera ha contado en directo las últimas novedades de su estado de salud: “Tranquilidad, está restablecida, está bien, está normal. Tuvo bajones de tensión”.

Katerina llega a plató para contar su experiencia en Supervivientes 2023

Katerina ha sido la última expulsada de 'Supervivientes 2023'. La concursante ha visitado el plató de 'Tierra de nadie' para hacer balance sobre su concurso. "Soñaba cada día con mis padres. Nunca pensé que iba a echar tanto de menos a mi familia. Cuando estás en una situación tan mal, lo único que te salva es pensar en tu familia. Lo he pasado muy mal, pero también lo he pasado muy bien", ha confesado nada más entrar.

"Es una experiencia inolvidable, única, increíble, y quiero dar las gracias a este programa por darme la oportunidad de experimentarla. Había momentos en los que no me veía yo, porque soy una persona muy alegre, pero al estar sin comida y mal…Al principio era el shock, el decir, no entiendo nada qué hago aquí", contaba.

Carlos Sobera ha preguntado a la superviviente por su relación con Manuel Cortés. "Qué va a ser ni yo misma lo sé. Espero no saberlo hasta el final del concurso porque quiero que llegue lo más lejos posible. En el concurso ha sido mi gran apoyo. Yo creo que se ha visto que no le veo como un amigo. Yo sabía que estaba viéndome mi familia por lo que hay cosas íntimas que no hemos hecho", desvelaba.

"El plan es seguir conociéndonos. Él me ha invitado a ir a Sevilla. Yo necesito conocerle poco a poco. Cuando tú conoces a una persona en un reality así, conoces a la persona realmente cómo es. Porque verla pasar hambre y en esas condiciones...A mí me gusta. Me ha encantado conocerlo, lo sincero que es. Que dice lo que piensa...", aseguraba Katerina.