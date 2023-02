A Eugenia Martínez de Irujo se la "bufa" la próxima boda de Tamara Falcó

La hija de la duquesa de Alba tiró de sorna para dejar claro, ante las insistentes preguntas de la prensa sobre la boda de Tamara Falcó, que a ella personalmente se la “bufa” ese matrimonio.

Eugenia Martínez de Irujo fue la protagonista de la presentación de un diseño propio de calcetines de la marca Waves Socks que ha puesto al servicio solidario de la Fundación Querer para concienciar sobre la importancia de la investigación en las enfermedades raras.

El motivo central del diseño de esta edición limitada de calcetines es una ilustración de un cerdo con alas perteneciente a la exposición 'El arte de querer', que la duquesa de Montoro presentó 2021 a favor de la Fundación presidida por Pilar García de la Granja, con la que colabora desde hace años.

La imagen con la que Eugenia Martínez de Irujo recuerda a su madre https://t.co/zVgkfmrKK3 — Vanitatis (@vanitatis) March 16, 2022

Durante el acto solidario de presentación, la aristócrata, entre risas y como ella se las gasta, dejó claro que no tiene ningún interés en la que promete ser la boda del año, la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, de la que dijo “me la bufa”.

Tamara, precisamente, es la compañera de Eugenia en la campaña que ahora van a protagonizar de la nueva colección de la firma de joyas Tous. Cuando le preguntaron si iba a ir a la boda de la hija de Isabel Preysler, comentó “no, vamos no creo. Tamara es más joven que yo y tampoco somos amigas. Nunca hemos salido juntas, entonces no tiene porqué invitarme, la verdad”.

Aunque reconoció que los hermanos de Tamara son primos suyos (por parte del Marqués de Griñón, Xandra y Manolo de un matrimonio, y Duarte y Aldara de otro), “con Manolo y Xandra sí que tenía mucha relación en mi juventud, que salíamos mucho juntos y eso”.

El último encuentro de Eugenia Martínez de Irujo con la prensa ha sido algo tenso https://t.co/YF2KMqOHZZ — Telecinco (@telecincoes) February 3, 2023

Cuando le preguntaron si por lo menos se alegraba por ella, a la que se la ve muy enamorada, no dudó en contestar: “No me vayáis a preguntar de Tamara que me la bufa, o sea, no sé cómo explicarte. Lo siento, ¿eh? Pero es que no es plan. Ay, es que me ha salido del alma, pero es que es verdad. Una pregunta vale, pero toda la entrevista preguntando por Tamara como que no. ¿También de la Preysler y Vargas Llosa me vas a preguntar? No, por favor”.

Cayetano Martínez de Irujo relata alguno de los episodios más duros de su infancia:

“No veíamos mucho a nuestra madre. Vivíamos con las nanis, básicamente desde que nació Eugenia. Tuvimos una austríaca, que nos daba con un bambú”#ChesterCayetano @ristomejide pic.twitter.com/stCB2iJqRb — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) January 17, 2023

Respecto a las confesiones que su hermano Cayetano hizo en el chester de Risto Mejide, sólo añadió: “Más de lo mismo. Yo voy a hablar de lo mío, no voy a hablar de otra gente porque ni me interesa, ni soy quién, ni tengo ni idea o sea que. Vi el programa y más o menos siempre es lo mismo y no me ha sorprendido para nada”.