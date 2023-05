Raquel Bollo y Rocío Carrasco, dos formas de ver la verdad (y de mentir)

Raquel Bollo ya no puede más. Y así lo demostró este martes durante la emisión del programa Sálvame. El programa de las tardes de Telecinco invitó a Rocío Cortés al plató. Cortés es hija del primer matrimonio de Chiquetete. Rocío acudía para hablar del pasado de su padre con Raquel Bollo. Temas sentenciados y cerrados. Ya están ejecutados.

Bollo llega a los estudios de Mediaset. Por la noche colabora en el programa Supervivientes donde sus dos hijos son participantes. La excolaboradora de Sálvame está viendo el programa y cuando su paciencia llega al límite entra en directo y "poseída" por la desesperación y el descontrol arremete duramente contra el equipo que formó parte de su vida durante un década. "Sinvergüenzas" lo lanza sin titubear. Y hace una comparativa que tiene gran reflexión: "Rocío Carrasco es una mujer maltratada y yo con tres sentencias y seguís".

Esto me ha recordado al Sálvame de hace años que se liaba parda todos los días. Lo que no me entero es a qué viene este brote? #yoveosálvame pic.twitter.com/81KfD1XdjR