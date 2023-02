La declaración de “amor” de José Luis Garcí a Isabel Diaz Ayuso

Normal Duval restó algo de protagonismo a la presidenta de la Comunidad de Madrid y el oscarizado cineasta con un claro guiño político que no pasó desapercibido para nadie...

Sucedió este miércoles. En el Teatro Amaya de Madrid. Lugar donde se han entregado los Premios Libertad. La primera galardonada ha sido la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. De verde oliva y con melena suelta se sube escenario improvisado del hall del teatro que dirigen magistralmente David y Alberto Blasco.

Isabel Díaz Ayuso consiguió que la palabra libertad fuera protagonista de la campaña electoral de mayo de 2021 en la elecciones de la capital. Unas elecciones que le dieron el liderazgo absoluto en su partido y a un millón de votos de diferencia de la suma de toda la izquierda.

A Isabel le entrega el premio el cineasta José Luis Garci. El director del oscarizado filme Volver a Empezar ha hecho una verdadera declaración de intenciones hacia la persona de Díaz Ayuso.

"El premio Libertad tiene que ser para ella. Para Isabel. Hoy es presidenta de la Comunidad de Madrid y en un tiempo, no sé qué serás. El tiempo lo dirá", asegura Garci. "Hace no mucho tiempo fue Isabel quien me entregó un premio a mí y hoy soy yo quien se lo entrega a ella".

La broma de Norma Duval con guiño a Ayuso provoca la carcajada

Imelda Navajo editora de la Editorial Esfera ha sido la segunda premiada. El cantante David de María y la artista Norma Duval también agraciados con esta distinción del premio Libertad. La vedete llegaba con unos minutos de retraso y provocó la carcajada con sus primeras palabras. "Perdón por mi atraso al llegar. Las manifestaciones. No hay otra ciudad en España para manifestarse. Todo le toca a Madrid" asegura Norma. Un claro guiño a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Edmundo Arrocet también ha utilizado el guiño político. "Me gusta este premio a la Libertad porque yo vengo de un país donde no hace mucho tiempo no la había. Espero que no nos pase en nuestro país".