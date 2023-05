Un miembro de la realeza se cuela con elegancia en la intro de Eurovisión

Menuda sorpresa se han llevado los eurofans! La princesa de Gales se coló de forma inesperada en el vídeo de presentación de la Gran Final de Eurovisión. Ni los componentes de Klush Orchestra, ganadores de la pasada edición, ni el cantante británico Sam Ryder, subido en lo alto del Big Ben, tuvieron el protagonismo de la fugaz aparición en la introducción del Festival de 2023 de Kate Middleton.

A royal welcome to the #Eurovision Grand Final 👑 pic.twitter.com/ioKFjC9oph

Los componentes del grupo ucraniano cantaban mientras recorrían el metro de Liverpool y, en una imagen aérea, se podía ver el castillo de Windsor, en el que la cámara se introducía en por una ventana.

Allí, en el salón Crimson Drawing, estaba Kate sentada al piano con un espectacular vestido de fiesta en honor a Ucrania de color azul intenso de su diseñadora preferida Jenny Packham. El traje dejaba uno de sus hombros al descubierto e iba ceñido a la cintura con un cinturón de cristales. Kate lucía los pendientes de diamantes y zafiros de la reina madre mientras tocaba las teclas en un solo de piano.

El vídeo llevaba el lema de "Unidos por la música" y daba la bienvenida a los eurofans, que esperaban con ansias la Gran Final del certamen. Kate Middleton demuestra su destreza artística tocando al piano la canción "Stefania", ganadora del año pasado. Los príncipes de Gales han compartido un clip del momento de la grabación asegurando que ha sido un placer unirse a esta fiesta.

Kate Middleton's surprise for Eurovision: THIS QUEEN CAN DO EVERYTHING#Eurovision2023 #Eurovision

pic.twitter.com/4g6Zu275Td