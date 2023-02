La "maternidad" de Lara Álvarez hace polvo los planes inmediatos de Telecinco

La presentadora de Mediaset sorprendió a más de uno con su decisión de dejar su puesto en Supervivientes y desde entonces todo son especulaciones y preguntas sobre su futuro cercano.

Desde que Lara Álvarez tomó la decisión de dejar su puesto en Supervivientes como presentadora desde Honduras, mucho se ha hablado de los planes de futuro de la presentadora y cómo puede afectar a su carrera y a su cadena.

Será por eso que, tal como recogió Socialité este domingo, Lara Álvarez ha querido sincerarse con sus muchos seguidores sobre algunos de los aspectos más íntimos de su vida. La presentadora cumplió en mayo 36 años y las preguntas sobre una posible maternidad fueron una constante.

Ella muy sincera y natural quiso insistir en que por el momento no tiene pensado ser madre, pero reconoció que si tuviera que decidirse por el sí o el no tomaría la decisión de quedarse embarazada. Y es que a causa de los imprevistos de la vida, los proyectos profesionales y la falta de una relación estable, Álvarez ha pospuesto la idea de ser madre pero se ha mostrado previsora.

La confesión de Lara Álvarez sobre su intención de quedarse embarazada

De hecho, confesó que hace algunos años tomó la decisión de congelar sus óvulos: "Es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque nunca se sabe lo que te va a deparar el futuro, pero así no sientes la presión añadida del paso del tiempo biológicamente hablando".

Además, a estas alturas de su vida Lara tiene claro que no necesita tener a una persona a su lado para sentirse completa. Por eso explicó a sus followers que no está buscando el amor, aunque no se cierre a que aparezca.

Eso sí, la persona que ocupe su corazón tiene que quererse mucho a sí mismo y estar en el mismo momento vital que ella: "Tiene que ser alguien que no necesita de nadie para ser feliz, que se sienta completo por sí mismo".

Un mensaje positivo y constructivo que sin embargo no tuvo un efecto proporcionalmente directo en la parrilla de Socialité. No en vano, el magacín de corazón de Telecinco los fines semana bajó este domingo sus datos hasta el 12.1% de cuota de pantalla y 896.000 espectadores, sus datos combinados más discretos desde el 7 de enero.