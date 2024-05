Arantxa del Sol estalla públicamente, sobrepasada por la otra relación de Finito

La concursante de “Supervivientes” no sale de su asombro ante el protagonismo que ha cobrado su matrimonio, como parte de un triángulo en el que Ana Herminia está en el centro.

Arantxa del Sol no puede más y apenas ha llegado de nuevo a la civilización. Cuando se cumple una semana desde que fuera expulsada de Supervivientes, la ex modelo ya se ha visto envuelta en el escándalo que relaciona a su marido con la novia de Ángel Cristo Jr., un hecho que, a priori, desconocía.

Y parece que la historia va para largo, pues la guerra entre Arantxa y Ana Herminia no ha hecho más que empezar, pues, aunque durante la gala del jueves se mostraron aparentemente tranquilas, cuando se apagaron las cámaras las buenas maneras saltaron por los aires.

Una imagen que hizo estallar la guerra

Todo surgió por una imagen filtrada en TardeAR, que publicaba en exclusiva el momento en el que un sonriente Finito de Córdoba posa junto a una joven Ana, con un gesto de cercanía en el que ella posa su mano sobre la pierna del diestro.

Fuerte discusión de Arantxa del Sol en los pasillos de Telecinco: "Fue muy bajuno" https://t.co/JLM6URayW4 pic.twitter.com/0ESWPxPGJj — Libertad Digital (@libertaddigital) May 11, 2024

La novia de Ángel Cristo Jr., aprovechaba su tirón mediático para desvelar con todo lujo de detalles la relación que ha habido entre ambos durante estos años y no tardaba en poner en jaque a Arantxa tras la última gala, desvelando horas después la bronca que protagonizaban al terminar el programa del pasado jueves, cuando la popular presentadora le hacía frente.

Ana Herminia se derrumba tras hablar de la pelea que protagonizó con Arantxa del Sol#Supervivientes2024 #Supervivientes11M #DeViernes https://t.co/1lbOF6BFYR — Jesús Bolívar (@jesusbolivar25) May 11, 2024

Nerviosa tras el suceso, Arantxa del Sol, que no está acostumbrada a ser el centro de la polémica, abandonaba Madrid superada por la situación: "Estoy bastante cansada de esto. Es agobiante", se quejaba a su salida del hotel, sobrepasada por la situación.

#VÍDEO Arantxa del Sol estalla al preguntarle por la amistad especial de Finito de Córdoba y Ana Herminia https://t.co/ns3ju8iDCA pic.twitter.com/bWvtB8Fsaj — Lecturas (@Lecturas) May 11, 2024

El silencio de Finito y su ausencia en plató a la llegada de la ex concursante tampoco ha ayudado mucho y contrasta con las declaraciones de Ana Herminia, que confesaba conocer al torero desde hace diez años, y que, a pesar de que la amistad que les une no ha trascendido hasta ahora, ambos han estado muy unidos durante el paso de sus parejas por el concurso de Telecinco.

Una polémica que ha seguido alimentando, alegando: “Fui atacada de una manera muy bajuna por parte de la señorona", explicaba este viernes, haciendo referencia a Arantxa: "Yo tengo un contacto con el público en el que me siento súper querido y cuando fui a saludarlos ella me empezó a gritar, a decirme que era una falsa y que era mala", afirmaba, dejando la puerta abierta a nuevas sorpresas, pues asegura que Arantxa tiene "miedo" de que aproveche la oportunidad para contar cosas "que ella no quiere que se sepan".