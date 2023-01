Se filtran los datos de la casa y la fecha de "reboda" de Tamara Falcó y Onieva

No solo se han dado una segunda oportunidad apenas tres meses de romper su compromiso sino que han retomado su relación con más fuerza que nunca... y con muchas más prisas.

Superado el shock de la reconciliación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva parece que los tortolitos han cogido con tantas ganas lo de su segunda oportunidad juntos que no solo lo retoman donde lo dejaron (estaban "comprometidos" y con planes de boda) sino incluso con más fuerza.

Este lunes la tertulia corazonera de El programa de Ana Rosa analizó su futuro amoroso y se habló de casa y de boda en el horizonte.

Según Antonio Rossi, "Íñigo no ve como anormal que pasen mucho tiempo juntos, esto va a ir rapidísimo, creo que no nos vamos a dar cuenta y estamos en una boda a la mínima". "Es decir, que están en un estado de proactividad de verse, mostrarse y encontrarse... no es volver y cada uno en su casa", añadió.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva se casarán antes incluso de lo que estaba previsto la primera vez

Por su parte, Marisa Martín-Blázquez anunció que es lo último que ha hecho Onieva tras su reconciliación: "Ha cambiado hasta el estado de WhatsApp, antes tenía "all white" y ahora pone now or never, ahora o nunca". Eso sí, según su información "de momento no piensan en ir a vivir juntos en la casa donde vivían antes, Tamara está esperando una casa que había comprado en la urbanización de Puerta del Hierro, ése será el próximo domicilio donde pasen a vivir como pareja".

Pero es que Cristina Tárrega habló incluso de fecha de boda y con información de primera mano sobre la pareja anunció que "ya están hablando de nuevo sobre una boda, que no quieren repetir la misma fecha... será antes, van a precipitarlo, va a suceder todo antes".