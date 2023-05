El rejón de Tamara Falcó a Sophie et Voilà topa con la filtración de su secreto

"Tenemos vestido", con estas dos palabras comenzó Tamara Falcó su intervención en El Hormiguero este jueves, confirmando que va a lucir un Carolina Herrera el día más importante de su vida. Después de la semana tan frenética que ha tenido viajando a Nueva York y después a Ibiza, la marquesa de Griñón se sentó en su programa y despejó todas las dudas.

La hija de Isabel Preysler confesó que fue ella misma quien se puso en contacto con Wes Gordon y le dijo "he tenido un problemilla" y relató que su encuentro en Nueva York como "la prueba de novia más maravillosa que ha tenido, me he sentido súper escuchada".

"Tengo que ir a hacerme más pruebas" anunciaba, porque no está todo terminado, de hecho tiene pendiente "tres o cuatro" viajes para concretar todos los detalles para su vestido de novia. "Fue fenomenal" desveló y entre risas, aseguró "por lo menos tengo algo que ponerme" el día de su boda.

Eso sí, evitó entrar en más detalles sobre cómo se decantó por Carolina Herrera y tampoco desmintió algunas informaciones que apuntan a que ella ya tenía negociaciones hechas con la firma antes de romper su relación laboral con la anterior, Sophie et Voilà.

La prometida de Íñigo Onieva sí que quiso recalcar(en lo que parece un hachazo indirecto para las anteriores modistas) que esta reunión con el equipo de Wes Gordon ha sido espectacular porque ha sido escuchada y se ha sentido como en casa.

El ingreso de Tamara Falcó para perder peso antes de la boda

Poco antes de que esto sucediera en Antena 3, en Telecinco las informaciones sobre el vestido de novia de Tamara iban por otros derroteros bien diferentes. Y es que Sálvame anunciaba la decisión de la marquesa de "ponerse en manos de profesionales" e "ingresar" en un centro especializado para "perder peso".

Algo que, según Mayte Ametlla habría ocultado a su familia y en especial a su novio "por razones obvias". Claro que si su intención es bajar entre 8 y 15 kilos de peso, seguramente se fueran a dar cuenta.

Ya puestos consultaron con una experta en nutrición y medicina estética que expuso los riesgos que supone esta rápida pérdida de peso, entre ellos perder masa muscular, deshidratarse o sufrir episodios de mareos.