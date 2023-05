'El chatarrero' y Teresa Bueyes disfrutan juntos de una cariñosa tarde de toros

Luis Miguel Rodríguez, dueño de Desguaces Latorre, y la abogada de los famosos que en su momento defendió a Derek, la expareja de Ana Obregón, se dejaron ver en Las Ventas muy cariñosos.

La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid fue el lugar de encuentro de numerosos rostros conocidos que acudieron para disfrutar de una tarde muy taurina. Entre ellos se encontraban el torero Miguel Abellán, la abogada Teresa Bueyes y Luis Miguel Rodríguez, más conocido como 'El chatarrero'.

Miguel Abellán llegó al parking de la Plaza de Toros acompañado por Teresa Bueyes, con quien esperó los minutos previos a la corrida. Mientras tanto, Luis Miguel Rodríguez llegó tarde a su cita con Bueyes, quien lo esperaba impaciente. Finalmente, ambos amigos se reunieron y entraron juntos a la plaza.

Los asistentes pudieron ver al que fuera novio de Ágatha Ruiz de la Prada cogiendo de la cintura a la abogada, lo que deja entrever que entre ellos puede existir algo más que una simple amistad.

📑 RESEÑA / García Pulido corta una oreja en otra novillada con posibilidades en Las Ventas https://t.co/i0ieNJBuZc — Arribes Taurinas (@arribestaurinas) May 1, 2023

Bueyes, conocida abogada de los famosos, sorprendió a propios y extraños recientemente, aprovechando el rebufo del ciclón de Ana Obregón y su hija-nieta, ante el anuncio de que desea ser madre y tiene pensado utilizar el óvulo de una sobrina.

"A mí me ha dado la idea Ana. No he podido tener hijos y quiero que los hijos que tenga sean de mi sangre. Quiero ver esta extensión en un hijo mío", ha afirmado durante su intervención en el 'Deluxe'.

Al paso que van las cosas, la letrada puede convertirse en madre-tía a sus 52 años y hacer padre o padrastro con 64 a ‘El chatarrero’, el magnate que emergió de Desguaces Latorre.

Antonio David Flores, Marta Riesco y Teresa Bueyes hablan de la actitud de Alessandro Lequio. Fuente: YouTube pic.twitter.com/y5w2raWeUZ — Show España (@ShowEspana) April 18, 2023

Cabe recordar la gran polémica que generó recientemente Carmen Lomana, en su guerra abierta con Ágatha Ruiz de la Prada, cuando anunció que, pese a que la diseñadora estaba saliendo con el abogado José Manuel Díaz-Patón, seguía enamorada de ‘El chaterrero’, algo que sentó muy mal su actual pareja. Díaz-Patón intentó silenciar a la socialité dejando caer que o les dejaba en paz o “tendré que contar lo nuestro”, en referencia a una pasa relación entre él y la refinada influencer.