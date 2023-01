La "mejor amiga" de Olga Moreno desmonta su relación de amor con Agustín Etienne

Mucho se está hablando de las intenciones a corto plazo de la exmujer de Antonio David Flores y de sus planes de futuro. Más pronto que tarde podría dar la razón a Rocío Carrasco...

Lejos, muy lejos quedó la estrecha amistad entre Ana Luque y Olga Moreno. La que fuera defensora de la ex de Antonio David Flores en la edición de Supervivientes que terminó ganando se sentó este miércoles en el plató de Sálvame y dejó claro que ya no son tan amigas.

Luque habló de los nuevos planes que se han hecho públicos de Moreno, con la que no tiene ningún tipo de relación desde que Ana salió de Supervivientes. Eso sí, se mostró de lo más sincera y explicó la información que le ha llegado de toda esta trama.

Olga Moreno quiere dejar la casa en la que vivió con Antonio David Flores

Según ella, Olga todavía no va a mudarse a Madrid por razones escolares, pero sí confirmó que quiere cambiarse de casa en Málaga porque esa vivienda le recuerda a su relación con Antonio David Flores. Y es que al parecer la susodicha "no está a gusto, quiere irse de esa casa porque no se siente cómoda".

En cuanto a la tienda, explicó que "no se ocupa" de ella y al parecer, Olga estaría pasando una semana en Madrid y otra en Málaga por motivos de trabajo y quizás, también por su relación con Agustín Etienne.

Olga Moreno a punto "de dar la razón a Rocío Carrasco" en algunos aspectos

En cuanto a la relación de su examiga con su representante, Ana tiene claro que es un "montaje" porque cuando eran amigas, Agustín no le gustaba nada: "Nunca le ha gustado, es su antítesis de hombre, yo le decía que era muy gracioso y a ella no le molaba absolutamente nada".

Además, Luque fue más allá y confesó que en un futuro más cercano que lejano, Olga podría darle la razón a Rocío Carrasco en algunos aspectos... algo que chocaría con la versión que ha expresado públicamente por los platós durante su relación con Antonio David: "Creo que sí, al final a ella la han apartado de todo".