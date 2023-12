La queja de Fran Rivera tras sentarse en un programa de corazón por primera vez

El torero volvió al programa "De viernes" para hablar sobre su entrevista de la semana pasada y desveló una queja que tenía con el programa de Telecinco.

Después de su entrevista en "De viernes" la semana pasada, este viernes 22 de diciembre Fran Rivera se ha sentado por primera vez en el plató de un programa de corazón. Y es que esa entrevista en la que el torero se despachó a gusto sobre sus hermanos, Kiko, Cayetano y Julián Contreras Jr., y sobre Isabel Pantoja, todavía seguía teniendo mucho tirón, especialmente tras la respuesta de Julián a las palabras de su hermano en la que le llamaba "pesetero".

Tras años sin pisar Mediaset, Fran Rivera responde a todos 💥 Síguelo en DIRECTO



🪩 #DeViernes

📺 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/QF6o2Ndcci — De viernes (@deviernestv) December 22, 2023

Porque los motivos que tiene Fran Rivera para haber dado esta entrevista son claros, el dinero. Y durante varias semanas se ha especulado mucho con la cifra que el torero habría recibido por parte del programa, una cifra que, según Sofía Cristo, podría rondar los "150.000 pavos... no sé, tienen un despliegue económico", pero que Fran Rivera se ha encargado de rectificar.

Fran Rivera se queja por el dinero que le han pagado en "De viernes"

Y es que parece que el torero ha recibido bastante menos de lo que a él le habría gustado, o al menos eso es lo que ha contado este viernes en el programa: "Me han pagado menos de lo que me hubiera gustado, pero tenía ganas de, en algún momento, que se me echar a mí a hablar".

Aún así, Fran Rivera mantiene que el dinero no es el único motivo que le ha llevado a hablar en un programa de corazón por primera vez: "Me lo propusieron, sentarme aquí, y no lo hago solo por dinero, aunque la gente pueda pensar que por eso lo hago... Estamos aquí todos por dinero". Además, el torero ha aclarado el motivo por el que se sentó en el plató: "Se ha hablado tanto de mí, ha hablado tanta gente de mí. Cuando he entrado en algún programa de televisión ha sido siempre por teléfono y para defenderme, porque siempre se ha hablado de mí, mal...".

Fran también ha querido asegurar que su intención no era criticar a nadie, especialmente a su hermano Julián Contreras Jr.: "Yo no soy perfecto, estoy lejísimos de ello. Tengo gente que me quiere, mucha, hijos maravillosos y, entonces, por qué no contar lo que yo he sentido, porque a pesar de lo que diga yo no me meto con nadie, bueno, con la innombrable sí. Pero es que me ha hecho mucho daño, yo no critico a nadie, realmente hablo de mi experiencia".