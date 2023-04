Brad Pitt dejó vivir a un vecino gratis en una de sus casas hasta los 105 años

Brad Pitt ha vuelto a ser noticia, pero esta vez por un emotivo gesto solidario que dice mucho de la altruista personalidad del famoso actor de Hollywood. Ni siquiera ha sido él quien lo ha hecho público, sino Casandra Peterson.

La también actriz, en una entrevista con la revista ‘People’, ha desvelado que Pitt, a quien conoció en 1994 cuando le vendió una propiedad y del que ella era vecina, que protagonizó una tierna actitud solidaria.

El actor compró una serie de propiedades en el barrio de Los Feliz en Los Ángeles, algunas valoradas individualmente en torno a los dos millones de dólares. "Creo que había como 22 casas que estaban contiguas alrededor de la propiedad de Brad. Cada vez que una vivienda salía a la venta, la compraba", reveló Peterson, dado que ella había sido una de las personas que vendió su propiedad al célebre actor. El intérprete trataba de hacerse con todo el barrio para así poder asegurarse un ambiente de intimidad respecto a los paparazzis que le perseguían día y noche.

