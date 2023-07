Lo único y minúsculo que salvó de la muerte a Sergio Rico: parece un milagro

La vida del futbolista estuvo pendiente de un hilo durante muchas semanas. Ahora que ha concedido sus primeras palabras, el informe médico destapa la cruda realidad de su situación.

Después de semanas en un estado de salud muy alarmante finalmente Sergio Rico envió su primer mensaje, con sus primeras palabras en Instagram tras su gravísimo accidente en El Rocío.

Ahora que ya parece fuera de peligro, algunos medios como Telecinco a través de Ya es Mediodía han tenido acceso a documentos como el atestado policial o el informe médico.

No se puede olvidar que, según el atestado policial, "un caballo violentamente golpeó la cabeza de Rico, que fue atendido poco después, bastante aturdido por parte de los servicios de emergencia". Sin embargo, no se pudo demostrar que el futbolista estuviese montado en el caballo en el momento del accidente.

Ahora ha salido a la luz el informe médico del guardameta y se desprenden detalles tan importante como que apenas le faltó medio centímetro para morir.

Normal que ahora en su primera reacción en redes sociales Sergio Rico haya querido lanzar un mensaje de agradecimiento: “Quería agradecer a todas y cada una de las personas que me han mostrado su cariño en estos días complicados. Sigo trabajando en mi recuperación, que cada día va mejor".

Alba Silva confirma la mejor noticia sobre su marido, Sergio Rico

Tanto es así que se confirma la mejor de las noticias para él. Su mujer, Alba Silva, no se ha separado de su lado en ningún momento y se ha encargado siempre de dar las últimas noticias sobre el estado del futbolista.

Esta vez, Alba confirmó a los reporteros que la evolución de Sergio es muy favorable: "Estamos muy positivos, muy contentos con toda la evolución y felices, pero bueno, poco a poco avanzando y es muy importante que tiremos para adelante".

La mujer del futbolista adelantó que muy pronto podría recibir el alta hospitalaria: "Ojalá pero todavía no nos han querido decir día exacto, estamos a la espera de algunas pruebas y bueno, con paciencia. No quiero tampoco ahora tener prisa". Por otra parte, también reconoció que su marido no recuerda nada tras el accidente: "No lo recuerda, no lo recuerda. Casi mejor que no lo recuerde porque ese episodio tendremos que olvidarlo".

Los proyectos de Sergio Rico en el aire y sin prisa, según su mujer Alba Silva

Alba explicó que no sabe si volverán al PSG de París tras recibir el alta, aunque asegura que el equipo se ha preocupado en todo momento del estado de Rico: "Es que no lo sé, sinceramente. Ahora mismo estamos un poco a expensas de lo que va ocurriendo y conforme vayan sucediendo las cosas iremos tomando decisiones".

Cabe recordar que a sus 29 años, el futbolista ingresó el pasado 28 de mayo en el Hospital Virgen del Rocío después de que un caballo le causara graves heridas en la cabeza en la popular Romería del Rocío. Actualmente en el PSG, Rico es canterano del Sevilla y también ha militado en equipos como el Mallorca o el Fulham inglés.