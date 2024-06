La aplaudida respuesta de Isa Pantoja al ataque viral de Terelu Campos

La hija de Pantoja se ha pronunciado también sobre el inesperado embarazo de Alejandra Rubio con un contundente mensaje a su madre que ha sido defendido de forma masiva en redes.

Isa Pantoja ha sido una de las jóvenes del panorama social que más ha dado que hablar a lo largo de sus años, empezando por su polémico embarazo cuando tan solo tenía 17 años. Además, ha recibido siempre multitud de críticas por su forma de vida y sus intentos de dedicarse a la televisión, siendo siempre ejemplo de lo que no se debía hacer en la vida.

Ahora, pasados los años y con una vida madura y asentada en la que recientemente se casaba con Asraf, la hermana de Kiko Rivera se encuentra en su mejor momento, como estudiante próxima a finalizar la carrera de Derecho y colabora de televisión. Y es en su programa, Vamos a ver, donde, horas previas a que Terelu Campos se sentara en ¡De viernes!, ha vuelto a convertirse en protagonista por un asunto relacionado con el embarazo de Alejandra Rubio.

Su opinión tras el ataque que sufrió hace años

Para los que no lo sepan y se hayan perdido algún capítulo en esta historia, hace seis años, Terelu comparaba a Rubio con Isa, y no en el buen sentido. Cuando la joven todavía no trabajaba en televisión, vaticinó que se dedicaría a los medios de comunicación: "La comparación con Chabelita, como que va a ser una persona que no va a hacer nada en la vida, que va a ser una vaga como la habéis calificado, eso me duele. Me sorprendería porque yo sé lo que hablo con ello. Me preocupa que quiera frivolizar con su vida", declaraba en Sálvame en el 2018, comparando el futuro de su hija con el de la Pantoja.

La aplaudida respuesta de Isa Pantoja al duro ataque de Terelu Campos https://t.co/shWFd2QvF9 — Mary carmen trigo (@trigogallardo) June 21, 2024

Unas palabras que en su momento dolieron a la hija de la tonadillera y que ahora cobran más sentido que nunca al volver al presente, pues muchos usuarios de redes sociales rescataban las palabras de Terelu Campos, donde, enfadada se negaba a comparar a Alejandra Rubio con Chabelita, tras quedarse las dos embarazadas.

Sin ánimo de cargar contra Terelu, la mujer de Asraf ha mostrado su malestar, pues no alcanza a entender su reacción: "Le respondería con la respuesta fácil, pero yo a Alejandra le tengo mucho cariño. Creo que es un momento bonito el que está viviendo, no soy su amiga, pero tiene mi apoyo. No voy a sumarse a decirle nada más a ella", respondía Isa en directo.



Sin embargo, instantes después se dirigía a Terelu, a quien sí enviaba un mensaje: "Con respecto a Terelu. Entiendo que defienda a su hija, pero las comparaciones son odiosas. No hace falta que haga esto con desprecio hacia a mí, ni hacer sentir que soy menos que nadie", afirmaba ante el aplauso de sus compañeros en plató y la reacción de Pepe del Real: "No se puede escupir para arriba".