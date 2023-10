Aitana se refugia en Miami con Sebastián Yatra tras sus polémicos conciertos

La cantante catalana se ha escapado a la ciudad estadounidense tras todas las críticas que recibió por sus bailes en sus conciertos recientes.

La semana pasada se convirtió en una de las más duras para la cantante Aitana, tras las numerosas críticas que recibió por las coreografías que mostraba en su concierto en Valencia, unas críticas que provenían, principalmente, de los padres de los jóvenes asistentes. Y unas críticas que provocaron sus lágrimas en el posterior concierto de Málaga, donde la cantante expresó que "en la vida os sintáis libres de hacer lo que realmente os dé la gana. Todo cambio siempre va ser para mejor".

Para huir de todas esas críticas, Aitana ha encontrado refugio en Sebastián Yatra, su actual pareja y al que hace tiempo definía como su "mejor amigo". La pareja de cantantes ha viajado hasta Miami para participar juntos en un evento de la discográfica a la que ambos pertenecen, Universal. Aprovechando el viaje, la catalana y el colombiano han disfrutado de unos días de necesaria desconexión, especialmente para ella.

Ya está en los kioskos el nuevo número de Diez Minutos con Aitana y Sebastian Yatra como protagonistas. La cantante se refugia en su pareja tras las críticas que ha recibido por los bailes de su gira. Además, Miguel Ángel Silvestre, enamorado. https://t.co/C5bdwEhDN2 pic.twitter.com/RxxtsEo9KF — Diez Minutos (@diezminutos_es) October 11, 2023

Aitana encuentra en Miami la paz entre tanta tormenta

Y es que, tal y como muestran las imágenes de la revista Diez minutos, a la artista española se la ve muy relajada y feliz junto a Sebastián Yatra, una imagen que contrasta mucho con la vista en Málaga hace una semana. La pareja ha paseado por la ciudad estadounidense sin importarles la presencia de los papparazzi, y allí se han demostrado todo su amor y complicidad abrazados.

Esa sonrisa de Aitana demuestra que la catalana ha dejado muy atrás todas esas críticas por las que tuvo que defenderse en redes sociales, comenzando por esas lágrimas derramadas en Málaga y que algunos atribuyeron a las recientes polémicas, pero que ella se encargó de aclarar: "No la verdad que no, mi estado emocional ahí es por una canción de mi setlist que me da esa emoción cuando la canto. Nada que ver con lo otro, lo otro todo bien".

Aitana se defiende de las críticas por sus cambios

Además, Aitana también se ha defendido de las críticas recibidas por su reciente cambio en su estilo musical y coreográfico: "La gente me dice que quiero buscar un público más maduro y dejar atrás el infantil. No es así... Para mi es muy fuerte tener un público que sean niños. Pero también invito a la gente a que venga a mis conciertos y vea que tengo otro tipo de públicos".

Por último, la artista quiso recalcar que su música la hace para sí misma: "No hago música para cambiar de público, hago música para sentirme yo misma. Y cada año me siento de una manera distinta, tanto a nivel artístico como profesional".