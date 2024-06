El mensaje que recibió Carmen Borrego tras la misa a su madre: "El topo soy yo"

Ausencias sonadas en el homenaje a María Teresa Campos y sus dos herederas mostrando su peor cara a la prensa y gente que sí fue íntima de su madre en sus peores momentos...

La misa homenaje a Teresa Campos este lunes por la tarde en la Parroquia de Santa María de Caná en Pozuelo de Alarcón (Madrid) tuvo la salida pronta de la íntima amiga de María Teresa Campos. Meli Camacho abandona el templo tras sólo un minuto después de la ceremonia de la comunión. No esperó a finalizar la misa homenaje. La que fuera gran confidente de la comunicadora malagueña se sintió desplazada, humillada, despreciada por parte de la dos hijas, el yerno, y las dos nietas de Teresa Campos. El nieto y ojo derecho de la presentadora no quiso encontrarse con su madre en este recordatorio

Carmen Borrego y Terelu Campos la besaron al llegar con la mayor frialdad. La hija de Carmen la trató como a una desconocida. Con el trato que ha tenido a lo largo de su vida y las veces que se ha quedado con ella. Las vivencias compartidas ya son recuerdo. Para alguna no existe la memoria histórica. Camacho no aguanta más. Está sentada en el templo junto a su marido Roberto y Rocío, la médico que trata a la familia Campos en la Fundación Jiménez Díaz. Una eminencia en la medicina y en la discreción.

Carmen Borrego y Terelu Campos muestran su cara más odiada ante la prensa

El desprecio hacia Meli fue notable por los asistentes. Carmen y Terelu muestran su cara más odiada ante la prensa por su presencia. No quieren contestar. Todo es mucho fácil. Si se quiere. La idea del homenaje fue de Camacho y no de Carmen Borrego. La propuesta de este recordatorio tuvo lugar hace un mes. Más o menos. Y fue la amiga de Teresa. No las hijas de La Campos.

Una vez que la amiga abandona el templo y pasado el disgusto manda un mensaje de voz a Carmen Borrego donde le da una lección de comportamiento, lealtad y verdad. "Mira Carmen, el topo de este homenaje soy yo. ¿Y sabes por qué? Porque no puedo mentir. Este es el recuerdo a una amiga. A las iglesias no se impide asistir. No tiene que haber oscurantismo. Yo no he llamado a nadie para informar, ahora bien, a la gente que me preguntado, claro que les he dicho que había una misa este lunes. Por qué esconder estas cosas. Es un recuerdo en un día tan señalado. No se puede mentir con estas cosas. Es tu madre. Y ella no lo hubiera hecho".

Carmen Borrego contesta como la rubia que desconoce todo lo que se está diciendo. A pesar de las insinuaciones vertidas durante la tarde en el programa donde colabora y dirige en la sombre, Así es la vida, presentando por Sandra Barneda y que lo cierran por baja audiencia en un mes.

Borrego se halla en ese momento con su hermana y su gente cercana en un lugar de mucho bullicio. Todo pinta que sería un bar para brindar. Meli Camacho se reúne con Gustavo Guillermo en un lugar privado para recordar a Teresa Campos en soledad. Sin ruidos. Sin aderezos. Sin otras historias mediáticas.

Gustavo Guillermo, el ex chofer de María Teresa Campos, denuncia públicamente que Terelu y Carmen Borrego digan que la misa homenaje a su madre era algo íntimo cuando invitaron a Rocío Carrasco y no a @belenrdguez cuando ella fue una hija para Teresa #TardeAR17J #NiQueFuéramos17J pic.twitter.com/Ot3tDh5M9R — 𝑅❀𝒸ío (@mohedanismo) June 17, 2024

Camacho es una nueva víctima de las herederas de Teresa Campos. La que fuera íntima de la comunicadora le dice a Carmen que nunca más la llame para algo de su madre. Que con ella ya no cuente. Que en el homenaje del 5 de septiembre busque a las amigas de “verdad” de su madre.