Jaime Cantizano comprueba en sus carnes que Terelu Campos ya no es la que era

Los que vieron la explosión de ira de la hija mayor de María Teresa nunca podrían haber imaginado que el resultado sería de tal magnitud. La peor noticia para la hermana de Carmen Borrego.

Hubo un tiempo en el que cada vez que Belén Esteban desaparecía en Telecinco sus reapariciones en televisión se denominaban "Belenazos" porque su cadena siempre lograba importantes picos de audiencia.

Ya sin Sálvame en la parrilla, lo cierto es que la princesa del pueblo sigue manteniendo su tirón y si no que le pregunten a todos aquellos que la entrevistan que suelen experimentar mejoras en sus cifras de audiencia, el último Marc Giró en su Late Xou de La 2 de TVE.

Precisamente esta aparición en la segunda cadena de la pública generó no pocos titulares cuando Belén abrió la caja de los truenos con su excompañera Terelu Campos, hoy trabajadora de La 1 y fuera (al menos de momento) del nuevo Sálvame del Canal Quickie, Ni que Fuéramos Shhhh.

#LateXou



"A Terelú no se la espera"



Acaba de decir, contundentemente, Belén Esteban

Esteban aseguró que no se esperaba a Campos en el nuevo proyecto que da el salto a TEN y que ella no le abriría la puerta y un día después, Terelu se sentó en su silla de Mañaneros de Jaime Cantizano y desató toda la furia que llevaba dentro cargando no solo contra Esteban sino contra el resto de excompañeros que forman parte del nuevo Sálvame.

Terelu Campos lanza un dardo a Belén Esteban: "La situación de Belén Esteban no es la misma que la de los demás colaboradores, nunca ha sido la misma, cuando uno no juega con la misma baraja es difícil…"



😱😱 #NiQueFuéramos30M pic.twitter.com/PfLjyLBbWN — • TodoSalseO • ♂🏳️‍🌈 (@TodoSalseos) May 30, 2024

Y sin embargo, si la princesa del pueblo subió las cifras de Marc Giró no le sucedió lo mismo a Jaime Cantizano. Parece que la hija de María Teresa Campos ha perdido tirón y ya no es la reina Midas de las audiencias. De hecho, aunque podría parecer lo contrario este jueves Mañaneros no registró ni de lejos sus mejores cifras. Su 6.9% de share y 247.000 espectadores se convirtieron en sus cifras más discretas combinadas desde el 3 de mayo.