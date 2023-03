Los atroces comentarios de Sánchez Dragó al hilo de Ana Obregón asolan las redes

El escritor, que también fue padre a una edad avanzada, decidió hacer un par de comentarios fuera de lugar a través de sus redes sociales levantando ampollas entre los atónitos usuarios.

Las noticias sobre la nueva maternidad de Ana Obregón a los 68 años de edad (al menos oficiales porque el programa de Telecinco, Sálvame, aseguró este miércoles que en realidad tiene 73), no han parado de surgir por todos lados, periódicos tanto en papel como virtuales y las redes sociales se han llenado de comentarios.

Los usuarios de Twitter han sido muy críticos con la artista, llegándose a quejar sobre el poder que tiene la gente adinerada para satisfacer sus deseos, como en este caso la compra de un bebé, hasta la salud mental y edad que posee la que fue protagonista de Ana y los siete, generando preguntas que aún no tienen respuesta.

Ana Obregón se ha comprado un bebé recién nacido aprovechándose de la extrema necesidad de una mujer pobre y sin importarle los trastornos que les ha causado a ella y a la criatura.

Luego, ha salido del hospital en silla de ruedas como si la hubiera parido

Esta gente está enferma https://t.co/PQhYGfiOIv pic.twitter.com/KHhAexC1Y5 — Guillermo Toledo 🇪🇭 🇨🇺🇮🇨 (@guillermoTM1959) March 28, 2023

Claro que también han apoyado públicamente a la actriz otros rostros famosos como los de Georgina Rodriguez o Paula Echevarría por poner solo alguno de los ejemplos.

Claro que si alguien levantó ampollas en redes sociales con su comentario fue Fernando Sánchez Dragó, una vez más... El escritor de 86 años se pronunció en Twitter tras saltar a la luz la noticia, pero habló únicamente del tema de ser padre o madre a una edad avanzada, como es su caso.

"Mi hijo pequeño tiene diez años y yo 86. Fue concebido a pelo, sin más, como toda la vida, como se ha hecho siempre...", tuiteó. El escritor y periodista tiene actualmente cuatro hijos, pero, en este caso, se refería al último, el cual nació en 2012 fruto de su matrimonio con Naoko, una mujer que es 38 años más joven que él. Aun así, ya no está con ella, pues actualmente su pareja es Emma Nogueiro, 57 años más joven que él.

Mi hijo pequeño tiene diez años y yo ochenta y seis. Fue concebido a pelo, sin más, como toda la vida, como se ha hecho siempre... — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) March 29, 2023

Lo peor no terminó en esa única publicación, ya que un usuario le respondió: "Claro, pero el recipiente entiendo que no tiene 68 castañas…". Entonces, Sánchez Dragó decidió contestar, dejando noqueados a propios y extraños con su respuesta: "Elemental, amigo Watson. Si hubiese tenido la edad que usted indica, no habría hecho el amor con ella", sentenció.

Elemental, amigo Watson. Si hubiese tenido la edad que usted indica no habría hecho el amor con ella. — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) March 29, 2023

Los internautas se quedaron asombrados con las respuestas del escritor, calificando sus comentarios como “asquerosos y de mal gusto”.