Yaiza Martín está a punto del colapso y ya dio un alarmante aviso en ‘Fiesta’

La polémica concursante de Supervivientes y novia de Ginés no está dejando ni un billete fuera del bolso de los que le están llegando por su buena racha televisiva, pero todo tiene un coste.

No hay programa de Telecinco en el que Yaiza Martín, la polémica novia de Ginés Corregüela, no apareza. Por la mañana, por la tarde, por la noche, la canaria y su polémica relaciones con su familia y con la de su nuevo novio están estirando el chicle hasta límites insospechados. Horas y horas de plató, enfrentamientos, tensión, defensa, atauque… Hasta que el cuerpo dice basta.

Y eso ocurrió en el programa ‘Fiesta’, donde incluso se ha sometido a una regresión para ahondar en sus conflictos internos más personales que el programa se ha reservado para continuar alimentando el culebrón.

Durante un momento del programa, mientras los tertulianos charlaban con Emma García, ésta avisó de que había ocurrido algo en el plató anexo. Unas imágenes mostraban a Yaiza rodeada de gente, mientras la presentadora pedía paso a la María Verdoy que estaba junto a la canaria y explicaba que había sufrido un vahído y tuvo que ser atendida de manera urgente por los servicios médicos del programa

La novia de Ginés, con voz apagada, aseguraba que durante los últimos días ha tenido que enfrentarse a demasiadas presiones emocionales.

‘’Ha ocurrido algo, sabemos que Yaiza se está enfrentando a un momento muy delicado, que está muy nerviosa, pero hace solo unos segundos a Yaiza le ha dado un bajón de tensión, le ha dado un vahído y tenemos ahora mismo al servicio médico con ella’’, ha explicado la colaboradora sobre el estado de salud de Yaiza.

Yaiza, visiblemente afectada ha explicado cómo se encuentra: ‘’Nada fácil, nada está siendo fácil y el cuerpo pasa factura y ya está, pasarlo’’. Emma García ha querido mandarle ánimo y fuerza a la pareja de Ginés y ella no ha podido evitar emocionarse.

Emma García hacía un alegato en su defensa: “Yaiza ha estado en numerosos programas, no ha parado de dar entrevistas, pero hoy está en su momento más personal, en su momento más vulnerable, porque ha hecho una regresión, ha recordado muchos momentos intensos de su vida y lo ha dicho ella al principio del programa, que nos ha llegado a todos, ‘hoy me he quitado la coraza’. Eso es ser fuerte, Yaiza, fuerte y valiente. Lleva un desgaste y una acumulación de sentimientos”.

La presentadora continuó hablándole desde el plató, mientras ella hacía muecas de ponerse a llorar: “Yaiza, ánimo, y fuerza. No es fácil cuando gestionas las emociones y recuerdas episodios y frases tan, tan personales. A mí es una de las cosas que más difícil me resulta. Yaiza, además de personaje de televisión, es persona, que era la parte que nos costaba por conocer porque ella tampoco la había mostrado”.

Después de recuperarse, Yaiza ha vuelto a entrar al plató del programa, pero lo ha hecho visiblemente afectada y emocionada: ‘’No es lo mismo cuando vienes a defenderte que cuando vienes a corazón abierto (…). El venir siempre a la defensiva aquí, me da pena, pero está siendo así y hoy es diferente. Sabía que iba aser de otra manera. He sentido que te quieran escuchar de otra manera y eso te relaja y cuando te relajas, te pasa esto”.

Emma García ha querido saber cuánto tiempo lleva Yaiza con “ese escudo” con el que dice que se protege. La novia de Ginés no ha podido evitar romperse y ha contestado a la presentadora: ‘’Muchos años ya, mucho tiempo. Adopté ese personaje porque era más fácil para mí inflar un globo antes de salir de mi casa y depende de cómo fuera el día o era de aire normal o era de helio, me tenía que aguantar más o menos, pero explotaba en mi casa, en mi soledad, en mi intimidad. A mí nadie me ha visto llorar en la calle o no me ha visto esa parte más sensible de mí, más que mi entorno No quiero preocupar, que vean ese lado más chof de mí. Yo soy, como dicen mis amigos, la alegría de la huerta.

Yaiza no ha podido evitar venirse abajo al hablar de su madre, la exconcursante ha explicado que se parece prácticamente en todo a ella: ‘’ Me parezco a mi madre, mi madre es así, de sonreír, y queremos ser el centro de atención en la familia para sacar una sonrisa y también podemos con todo por dentro”.

El falso maltrato de su madre

A Yaiza se le están juntando muchas cosas, como que una cuñada desmintiera en ‘Fiesta’ en directo las acusaciones que hizo en ‘Sálvame’ de que su madre la maltrataba cuando era una niña. “Intentamos que Benigna no vea la televisión para cuidar de su salud. No me gusta que hablen de ella como si fuera una maltratadora, porque para nada. Esa mujer es encantadora. Lo está pasando mal y queremos que deje de hablar de ella. Esa mujer nunca hizo maltrato a Yaiza, era la forma de educar de antes, pero no hubo ninguna paliza ni nada”, dijo Lidia.

“Esa mujer tiene cuatro hijos y los educó a todos por igual. Yaiza no era así. Se quedó con el dinero de las fiestas del pueblo, pero no sabíamos que ella era así. Espero que se reconcilie con sus hermanas, su hermano y su madre, pero que deje de hacerles daño porque, si no, no van a abrirle la puerta”.