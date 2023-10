Esta conocida cara de Gran Hermano VIP estaría teniendo citas a cambio de dinero

Un exconcursante del reality de Telecinco podría estar recibiendo dinero y regalos de mujeres a cambio de tener citas con ellas.

El programa "Fiesta" ha soltado una impactante noticia sobre uno de los participantes de "Gran Hermano VIP 7", la edición del reality que se emitió en el año 2019 y en la que Adara Molinero terminó siendo la ganadora. El protagonista de esta noticia es el italiano Gianmarco Onestini, quien fuera exnovio de Adara Molinero.

Según ha informado en exclusiva el reportero Omar Suárez, el modelo italiano estaría teniendo "encuentros con mujeres de alto nivel a cambio de regalos. Recibe regalos caros a cambio de amistad, de simpatía". Una información que el periodista ha conocido tras ponerse un familiar de una de estas mujeres en contacto con él.

Viajes, joyas y todo tipo de lujos para Gianmarco Onestini

Aunque esto que cuenta Omar Suárez no es ningún delito, los familiares de las implicadas están bastante inquietos, porque estas mujeres "regalan todo tipo de cosas caras, hasta joyas de 1.400 euros. Se ven en lugares lujosos de la capital de Madrid, y no es con una sola persona. Tendría un encuentro con señoras de alto nivel que, a cambio de esta simpatía, le hacen regalos, no solo joyas".

Toda esta historia comienza hace tres años, quizás el momento en el que el italiano estaba más presente en Telecinco gracias a su relación con Adara Molinero: "En su época con Adara, Gianmarco incrementa su número de seguidores y seguidoras en redes. Se encarga de seleccionar un grupo selecto de mujeres entre 50 y 70 años. Con ellas hace eventos o citas y luego ellas le hacen regalos como joyas, trajes, viajes... Hacen una colecta entre ellas".

Y aunque parece que todos estos regalos podrían ser cortesía de ellas, parece que con el paso del tiempo terminaron siendo exigencias del italiano: "Al principio él recibía los regalos y se quedaba bastante sorprendido. Con el paso del tiempo esto se convierte en una exigencia porque sabe camelarlas y les pide cosas como trajes o material para su formación académica".

Unas exigencias que han preocupado mucho a las familias de estas mujeres, que han visto como todos estos gastos son culpa de Gianmarco Onestini: "Se dan cuenta de que estos gastos corresponden a regalos de Gianmarco y cuando hablan con ella a cerca de este problema, se pone a la defensiva. Incluso llega a afirmar que recibe más amor de él, que de sus propios familiares".