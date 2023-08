José Luis Perales no ha fallecido y Raphael no ha pasado por el hospital

Estos últimos días la crónica social ha pasado por dos cantantes españoles de los de siempre: el cantautor de Cuenca que está vivo y el 'maestro de Linares' que recibe el alta médica.

Dos grandes de la música son noticia esta semana. Una de ellas tenía peor final que la otra. Un fallecimiento y una hospitalización. Al compositor por excelencia de nuestro país -junto a Manuel Alejandro- , lo hicieron fallecer durante unas horas. La noticia no contaba con gama de crisis. José Luis Perales fallece. No fue un paro cardiaco de unos minutos. No. Lejos de la realidad. Es fruto de una invención de alguien que escribe o cree contar historias. De miedo o ficción.

El dueño y señor de la canción Amor sin límites ha tenido que desmentir su propia muerte. Estaba vivo. Y en Londres con su familia. Su mujer, sus hijos y sus nietos. Perales siempre que puede hace estos viajes en familia. Ahora es el momento de recuperar aquellos años donde se pasaba 8 meses de gira por América. Y lejos de los suyos. Con tono de humor ha contado que esta vivo. “Cosas de doña Asunción", como dice su canción.

Raphael, su laringitis

Y canciones que volverán a sonar serán las del maestro de Linares. Raphael regresa a los escenarios este jueves. Será en Alicante. Informaciones de los últimos días aseguraban que el artista había estado hospitalizado. También lejos de la realidad. Raphael se quedó sin voz en un concierto en Jaen. Su médico le aconsejó que descase unos días en lugar con clima húmedo. Así fue. El marido de la periodista Natalia Figueroa se trasladaba a Ibiza donde poseen su residencia estival y donde encuentra la felicidad y el sosiego entre aguas y arboles. Y toda su familia. El paraíso de los Marcos-Figueroa.

CL: ¡Ante los rumores… os mandamos un saludo enorme desde Londres! pic.twitter.com/dKTJUFccok — José Luis Perales (@PeralesOficial) August 7, 2023

Todo parece indicar que ha sido una laringitis por los cambios de temperatura de exteriores y aires acondicionados de interiores. Raphael ya tiene el alta médica para volver a su pasión y Perales ha regresado del lugar donde nunca se fue.