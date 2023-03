Gema Aldón y Raquel Mosquera se insultan mutuamente: mal rollo en apenas 7 días

Ginés se convierte en el primer salvado de Supervivientes y entre lágrimas se lo dedica a su hija, que se encarga de defenderle en plató. Alma Bollo también seguirá en el programa.

La última gala de Supervivientes nos ha dejado un abandono, un casi abandono, alguna que otra pelea, un primer expulsado pero que a la misma vez no está fuera del reality, nuevos líderes de cada grupo y cuatro nominados.

La noche comenzó con la incertidumbre de una nueva baja por parte de la modelo y exbailarina rusa Katerina, quien, entre sollozos y lágrimas, no se veía preparada físicamente ni mentalmente para continuar con su concurso. Jorge Javier Vázquez con calma y mucha paciencia consiguió que abriera los ojos y calmarla. "Estas en la etapa más dura, que son las dos primeras semanas, tienes que adaptarte y dejar que tu cuerpo se acostumbre, no puedes abandonar esta oportunidad que te hemos dado por culpa de las picaduras de mosquitos que tienes por las piernas" añadió el presentador. Al directo se unió su padre mediante llamada telefónica, pilar que sirvió para que su hija siguiera adelante con sus compañeros.

Gema Aldón y Raquel Mosquera empiezan a mostrar sus primeras diferencias

Cada participante tiene su filosofía de vida y su forma de ser, cualidades que empiezan a chocar entre unos y otros. Este es el caso entre Gema Aldón y Raquel Mosquera, que por lo que pudimos ver en videos emitidos en la gala de anoche, sus actitudes no terminan de cuajar, adjetivos como 'empalagosa' o 'seca' fueron los que dejaron caer en La Palapa en su pequeña discusión en pleno directo. Ellas no son las únicas con algún que otro roce, Alma Bollo no soporta la forma tan energética que tiene de ser Bosco, alegre las 24h del día.

Llegó el momento de la primera salvación de la noche, los tres nominados se sitúan enfrente del las cámaras y mientras Jorge les recita una poesía, ellos tiemblan de nervios. Ginés supera esta prueba y se convierte en el salvado por el público, quien entre lágrimas se lo dedica a su hija que se encuentra en plató defendiéndole.

Patricia Donoso oficialmente, tras un último pero fallido intento desde plató para que se quedara, decide abandonar el reality de supervivencia dejando la puerta abierta al próximo concursante oficial que se incorporará a lo largo de la semana.

Alma bollo es la concursante que seguirá en el programa convirtiendo a Jaime en el primer expulsado de esta edición. "Esto es una putada muy grande. Es algo que todo el mundo teme cuando viene aquí, el ser el primero que abandona el barco", expresó. Sus compañeros de equipo se levantan a despedirse, pero uno de ellos, Manuel, se queda sentado llorando la expulsión del que ha sido la persona con la que ha mantenido mayor afinidad durante la preconvivencia y la semana se concurso. Lo que él no sabe es que su gran amigo no abandona Honduras, es trasladado a 'Playa de los Olvidados' donde tendrá que sobrevivir solo y con pésimas condiciones.

Bosco y Manuel son los nuevos líderes de sus equipos, quienes lo han tenido difícil para conseguir el cetro. Adara no dejaba de luchar y mantener el equilibrio para poder coronarse con la victoria, consiguiendo aguantar más de tres minutos. "Qué gusto da ver a concursantes así" añadió Jorge Javier.

Jorge Javier: “Qué gusto da ver a concursantes así”



Completamente de acuerdo. Han aguantado como campeones. #SVGala2 pic.twitter.com/AEDk8svANJ — ᴍᴇɢ ᴛᴠ 📺 (@diosameg) March 10, 2023

Los concursantes se enfrentaron a nueva ronda de nominaciones, que terminó dejando en manos del público los destinos de Sergio Garrido, Diego Pérez, Artùr Dainese, y Gema Aldón.

Bosco Martínez-Bordiú se convierte en líder del grupo

El modelo ucraniano recibió tres votos en el equipo Fatale y el líder del grupo, Bosco Blach Martínez-Bordiú, decidió poner en zona de peligro al colaborador de Fiesta.

Por otro lado, Diego Pérez se convirtió, de nuevo, en el elegido por el equipo Royale, tras recibir los puntos de Adara Molinero y Gema Aldón. Esta última también subió a la lista de nominados tras ser la escogida por el otro líder, Manuel Cortés.