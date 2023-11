Las citas secretas de Alejandra Rubio con un colaborador de Telecinco arrasan

Es lo que tiene pertenecer a uno de los Clanes mediáticos más polémicos del panorama social patrio. La hija de Terelu Campos se ha visto inmersa en una nueva controversia romántica.

Cuando no es para responder por alguna controversia relacionada con algún miembro de su familia es la propia Alejandra Rubio la que se ve inmersa en el centro de la polémica. Ser integrante de la parte más mediática del Clan Campos es lo que tiene.

Este fin de semana le tocó una vez más la piedra y se coló de lleno en el ojo del huracán. Todo porque la colaboradora de Fiesta se habría estado viendo en "secreto" con un famoso y el programa (en el que ella también trabaja) no ha dudado en investigar al respecto.



Sergio Pérez, colaborador del magacín que presenta Emma García, desveló que, el famoso con el que se estaría viendo la hija de Terelu Campos, sería Suso Álvarez: "Lo primero que se me dice es Sergio sigue a Alejandra Rubio porque vas a encontrar un material potente, se está viendo con Suso".

El colaborador explicó que los mensajes le han llegado a través de tres personas diferentes y el programa los ha enseñado. Los distintos testimonios afirman que Rubio habría acudido en distintas ocasiones a casa de Álvarez y que lo habría hecho incluso de madrugada.

Alejandra Rubio, indinada, asegura que Suso Álvarez y ella solo son amigos

Indignada y afirmando no estar "en su mejor momento", Alejandra negó todos los rumores de sus posibles encuentros y explicó que lo único que mantiene con Suso es "una amistad": "No he ido a casa de Suso en mi vida, él tampoco a la mía, no sé a qué viene esto. El día de la fiesta de Halloween estábamos en un sitio cenando y Suso me dice te voy a llevar donde tu madre, por una cosa mía personal, y entonces me lleva al restaurante donde estaba mi madre, me lleva y se va a su casa".

Respecto a quién mandó esa información al programa, la nieta de María Teresa Campos explicó que se trata de "una persona muy cercana al entorno de él" y además, indicó que no era ninguna sorpresa que todo el mundo supiese que estaban juntos porque ambos "lo subieron a las redes sociales".

Muy dolida con sus compañeros Alejandra Rubio se defendió alegando que "yo tengo una vida y me duele porque Jesús es mi amigo le tengo un cariño, trabajamos en el mismo sitio, todo el mundo sabe la relación que tengo con él, somos muy amigos y me duele, no me gusta que se digan estas cosas".

Por su parte, Sergio Pérez concluyó que "hay una persona del entorno de Suso que ha formado parte de su vida que ha tenido, tiene y no sé si seguirá teniendo interés en hacer daño a Suso o a Alejandra al montar esta historia".

El culebrón de las citas secretas o discretas entre Alejandra Rubio y Suso Álvarez provocaría algún que otro disgusto a sus protagonistas, pero no así al programa en el que colaboran, ya que el Fiesta de Telecinco vio como mejoraban sus registros en los audímetros este domingo hasta alcanzar el 9.6% de cuota de pantalla y los 1.034.0000 espectadores, frente al 9.5% y 950.000 del sábado.