Alba Carrillo noquea a Alicia Peña con una frase feminista que rebota al Yoyas

La reaparición de Jorge Pérez en el nuevo programa de Paz Padilla ha puesto ahora todas las miradas sobre la modelo y de momento las consecuencias las ha sufrido Risto Mejide en Cuatro.

Tras la reaparición de Jorge Pérez y Alicia Peña con Paz Padilla este fin de semana, todo el mundo está pendiente de por dónde pueda salir Alba Carrillo y de cada palabra que diga o paso que dé.

Por eso, este martes de Debate de La Isla de las Tentaciones todos los ojos estaban puestos en ella. En un principio Carrillo se limitó a opinar sobre todo lo que está pasando con Adrián y Naomi en el reality de Telecinco, pero era inevitable que saliera el tema de marras.

Fue tras la pregunta de Sandra Barneda sobre la situación con Jorge Pérez y su mujer Alicia Peña, y Alba lanzó un mensaje de lo más directo después de la entrevista de la pareja.

Y es que la colaboradora aseguró que le encantan tanto Adrián como Naomi y que es una pena todo lo que ha pasado con el beso de él con Keyla y el enfado de Naomi con esto: "Sois los dos maravillosos, los dos me encantáis, es una pena que esté enfadada con lo que ha pasado con el beso, tú me encantas y le veo a él y me encanta también". Aunque entiende que Naomi se enfadara con el beso.

Sandra Barneda provoca la penúltima explosión de Alba Carrillo contra Alicia Peña

Sandra Barneda, siempre atenta y ojo avizor, aprovechó para lanzar una pregunta muy directa a Alba Carrillo: "Entonces entiendes que la mujer de Jorge (Pérez) pueda estar muy enfadada". "Yo siempre lo he entendido, pero lo que no se hace es echar mierda a otra mujer, el problema es de su marido, yo no me he casado con ella", contestó Carrillo de lo más rotunda.

Todo ello en una noche en la que El Debate de la Isla de las Tentaciones mejoró sus datos con respecto a la semana anterior y anotó un 10.6% y 999.000 (frente al 9.4% y 879.000). Esto le valió para recuperar la medalla de plata solo por detrás de Antena 3 y Hermanos (13.8% y 1.438.000).

Un segundo puesto que perdió la semana pasada a favor del Viajando con Chester que este martes con la dura entrevista de Risto Mejide a Fayna Bethencourt relatando el terrible maltrato que vivió con su expareja Carlos El Yoyas anotó un 9.4% y 963.000 (frente al 13.7% y 1.451.000 que anotó el martes pasado con la entrevista a Bárbara Rey).