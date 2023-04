Tras limar asperezas con Guti Arantxa de Benito vive a tope su reto como "bubu"

La vida le sonríe a la empresaria y ella lo sabe. Consciente de la suerte que tiene no ha dudado en atendernos para explicar como está viviendo la intensa nueva aventura familiar.

A sus 53 años Arantxa de Benito es una abuela joven, su hija daba a luz a un precioso bebé el pasado 16 de abril, y desde entonces la empresaria no ha pasado ni un solo día sin ver a su nieto.

Zayra y Miki Mejías, los jóvenes padres de 23 y 27 años se han instalado junto a su bebé en la casa Arantxa, donde pasarán los primeros meses de la vida de Hugo, que así se llama el recién nacido.

Adaptarse a su nuevo papel como padres no es fácil, y conscientes de ello la pareja sabe que se sentirá más segura junto con la ayuda de Arantxa a quien se le cae literalmente "la baba" con su nieto.

ESdiario ha hablado con la presentadora para que nos cuente cómo está viviendo esta nueva etapa y la relación que actualmente mantiene con su exmarido Guti.

En 2009 la empresaria y el exfutbolista anunciaban su divorcio, mucho ha llovido en los casi tres lustros que han transcurrido, pero lo cierto es que tras su separación la relación no fue tan cordial como ambos habrían deseado.

El pequeño Hugo vino al mundo hace dos semanas, habría sido muy probable que coincidieran en el hospital cuando fueron a visitar a Zayra y al bebé, sin embargo según nos confirma la propia Arantxa: "No llegamos a coincidir, no nos hemos visto. Sé que Guti está encantado de ser abuelo y es normal porque los dos queremos a nuestra hija. Ella está encantada con su padre y su madre".

Arantxa de Benito niega tener "mal rollo" con Guti

Arantxa de Benito aprovecha para desmentir que en los últimos tiempos haya mantenido algún tipo de tensión con el exfutbolista: "Guti y yo no hemos tenido mal rollo, eso ya es inviable. Cada uno hace su vida y nuestros hijos ya son mayores".

"Aquí toda la familia estamos con baberos hasta los pies, yo llevo puesto un babero gigante porque se me cae la baba con mi niño. Me dará igual como me llame mi nieto, puestos a elegir que me llame "nona" o "buba" que es como llamaba yo a mi abuela, lo de "abuelita es lo que menos gracia me hace, la verdad".

Nos confiesa que está "muy orgullosa de ser abuela joven, tengo la experiencia de una mujer madura con energía, mucha vitalidad y experiencia, y mucho potencial para amar. Aún me puedo tirar al suelo con mi nieto para jugar y disfrutarlo muchos años".

Arantxa tiene algo más que celebrar y es que sigue enamorada de su pareja Jairo, el empresario con quien comparte su vida desde hace cuatro años, se compenetran de maravilla en gustos y aficiones. Le preguntamos a la madrileña cómo está viviendo su pareja esta nueva etapa con la llegada del nuevo miembro a la familia: "Claro que Jairo ejerce de abuelo conmigo, porque le encantan los niños".

Zayra, Miki y el pequeño Hugo vivirán con Arantxa y Jairo durante unos meses: "Estaremos juntos en mi casa de Madrid hasta que llegue el verano que nos iremos todos a la casa que tenemos en Marbella. Después del verano ellos se instalarán en su casa. Está bien pasar este tiempo juntos para ayudarles a adaptarse a la nueva situación. A Zayra y a Miki se les da muy bien, mi hija estudió educación infantil y ya le he dicho que la mejor forma de practicar es hacerlo con su propio hijo, que lo disfruta al máximo".

Arantxa de Benito habla sobre una posible exclusiva de su hija Zayra con el bebé

Sobre la posibilidad de dar alguna exclusiva presentando al pequeño Hugo, De Benito aboga por la libertad de hacerlo si de verdad se hace con "cariño y amor": "A Zayra le aconsejo que actúe como le haga sentir bien, siempre con respeto y con cariño. Por eso si ella decide que quiere presentar a su bebe de forma respetuosa, a mi me parece perfecto. Es su elección y la de su pareja”.

En el ámbito económico la empresaria tampoco puede tener queja, hace cinco años que puso en marcha una agencia dedicada a ofrecer servicios domésticos y, según nos cuenta, su proyecto está creciendo como la espuma: "Estoy muy contenta porque con los tiempos que corren no es fácil. Estamos creciendo en servicios y en clientes, por lo que estamos teniendo muy buenos resultados, y eso es muy gratificante".