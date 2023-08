Antón y Kiko Hernández se ponen tiernos en el 47 cumple del colaborador

Ambos se encuentran preparando el bodorrio del otoño el próximo 16 de septiembre, pero este sábado 26 de agosto celebrarán el cumpleaños por todo lo alto en el Bingo Las Vegas.

Kiko Hernández está de cumple. 47 le caen al colaborador televisivo que vive uno de sus momentos más dulces: con trabajo en Netflix tras la desaparición de ‘Sálvame’ y preparando el bodorrio del otoño enamorado hasta las trancas de Fran Antón.

Después de que su relación sentimental fuese uno de los secretos mejor guardados de un personaje tan público como el ex de ‘Sálvame’, fue el propio programa el que fue tirando del hilo cada semana hasta dejar al descubierto algo más que una amistad entre el colaborador y el actor. No fue hasta pocas semanas antes de que el formato se despidiese de la audiencia cuando Kiko lo desvelaba con un emotivo discurso que arrancó aplausos en el plató.

Unas palabras que han quedado para la historia de la televisión: "Durante mucho tiempo se ha hablado y se ha dicho si tengo una relación o no. Se ha especulado muchísimo sobre si tengo una relación sentimental. Ha llegado el momento de contar la verdad y esa verdad se define en que hace tiempo encontré a la persona que más feliz me ha hecho en mi vida. Hace tiempo encontré lo que es el amor de verdad. He encontrado al hombre de mi vida. He encontrado al mejor padre para mis hijas. Y he encontrado a la persona que más quiero en este mundo y esa persona se llama Fran Antón".

Un discurso de lo más emocionante que días más tarde desarrollaba en un 'Deluxe'. Sin duda, un antes y después en la vida de Hernández que por primera vez se abría en pantalla para contar que estaba enamorado y que no se imagina un futuro sin Fran.

Fran Antón ha felicitado hace unas horas a su pareja por redes sociales compartiendo unas palabras de lo más especiales: "Muchas Felicidades MI AMOR... Gracias por hacerme tan feliz solo espero que estemos siempre juntos, viviendo millones de aventuras más. Gracias por regalarme a nuestras pequeñas, por ser tan generoso, eres un ser de luz. Te quiero infinito y deseando que llegue el 16 de septiembre".

Una felicitación que Kiko ha comentado con una declaración de amor impresionante: "Y lo que nos queda... y lo que viene... te amo... conocí el amor contigo y como dice la canción... Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo. Estar enamorado es ignorar el tiempo why su medida. Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba. Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña. Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza".

Por eso ahora está viviendo uno de sus mejores momentos. Feliz con su nuevo compromiso laboral con Netflix después de haber grabado el docureality de 'Sálvame', el colaborador está centrado en los preparativos de su boda con Fran y, por supuesto, en sus próximas aventuras en el mundo de la interpretación.

Kiko cumple hoy 47 años y lo hace acompañado de sus seres queridos. Esta misma semana compartía con sus seguidores una imagen de su madre junto a sus dos hijas y también una fotografía en el Bingo de las Vegas (que le ha felicitado por su aniversario), disfrutando de una 'escapada a Madrid'.