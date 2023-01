El verdadero motivo por el que el Rey Juan Carlos no regresará nunca a España

Coincidiendo con su 85 cumpleaños el debate sobre el exilio del Monarca Emérito volvió a ponerse sobre la mesa de debate de los medios y la prensa rosa y los expertos lo tienen muy claro.

Este viernes día del 85 cumpleaños del Rey Juan Carlos el debate sobre su "exilio" en Abu Dabi volvió a presidir las mesas de los debates en los medios del corazón. La periodista especializada en Casa Real Mariángel Alcázar conectó con en El programa de Ana Rosa para aportar toda la información correspondiente al cumpleaños del Emérito, cómo es su vida actual y el motivo por el que no va a regresar a vivir a España.

Alcázar destacó que "la novedad de este año, es que parece que está echando raíces, su intención e ilusión de las últimas semanas es que va a estrenar una nueva casa".

O lo que es lo mismo, "tiene el propósito de establecer su residencia de forma permanente y de seguir allí por mucho tiempo", señaló para añadir que "el significado de la mudanza es como si te vas a un sitio, te dejan una casa amueblada, decides establecerte allí de forma fija y quieres tener tu propio hogar. Pensad que cuando Juan Carlos se marchó, se fue con dos maletas, le han ido llevando cosas que ha ido necesitando... pero él ahora quiere tener su propia casa".

Mariángel Alcázar asegura que Don Juan Carlos no regresará a España

En este sentido, la periodista dejó claro "que no hay vuelta atrás, no va a regresar jamás a España. No creo que él haya descartado la posibilidad de volver de una manera esporádica. El viaje a Sanxenxo fue un viaje fallido, se mezclaron la negativa de poder dormir en la Zarzuela, las imágenes al llegar a Vigo que fueron retransmitidas casi al segundo...".

Pero si algo le parece importante a la especialista en la Familia Real es que "su estancia en Abu Dabi es su vida. Tiene su círculo de amistades, vida organizada...".

En cuanto al principal motivo por el que Don Juan Carlos no regresa a España, Mariángel Alcázar lo dejó claro: "Por más que digan, evidentemente el gobierno actual no es muy favorable a su vuelta... pero donde no quieren que vuelva o donde se le aconseja que no vuelva es en la Zarzuela. La decisión fundamental de que el Emérito esté lejos y alejado del día a día de España está en la Zarzuela".