La última “penitencia” de Carmen Borrego con Sálvame antes del finiquito total

A vueltas con su nueva y estrenada condición, la hija menor de María Teresa Campos se enfrenta a un dilema importante del que después tendrá menos motivos para quejarse, según escoja.



Teresa Campos es bisabuela. Terelu Campos tía abuela y Carmen Borrego es abuela aún en la distancia. El hijo mayor de la menor de las hijas de la comunicadora malagueña ha sido padre por primera vez.

La primera noticia a Carmen le llega a través de los medios de comunicación. Su nuera ha sido ingresada y todo indica que va a dar a luz a su hijo fruto de la relación con José María Almoguera. Borrego se entera a la vez que España. Tan sólo una vez nacido, es cuando el hijo de Carmen llama a su madre para darle la buena nueva.

La protagonista en la "sombra" explicaba este lunes en Sálvame que no había ido al hospital porque no quiere "circo mediático".

Las interpretaciones son libres. Y la de la Borrego es una. Paola Olmedo protagonista en la "luz" no quiere ver a su suegra. Ya se lo ha hecho saber durante los 9 meses de embarazo. Y el día del nacimiento ha sido uno más. Carmen Borrego no tiene prohibida la entrada en el hospital pero es conocedora de que no es bien recibida en la habitación donde se hayan su nieto, su hijo y su nuera.

Carmen Borrego paga la penitencia impuesta por su nuera, Paola Olmedo

Una penitencia para ella que quizás no sea justa. A quien se le fue la lengua fue a Paola Olmedo en una grabación que le hizo el programa donde trabaja su suegra. Lo que dijo lo pensaba. Y todo lo que pensaba no beneficia a parte de la familia de su marido. Fue sincera al tiempo que imprudente. Carmen Borrego contestó públicamente y su nuera no se lo ha perdonado. Ahora llega el tiempo de la última "penitencia" de la hija de Teresa Campos.

El nacimiento se ha adelantado. Estaba previsto que fuera el 22 de junio. Un día antes de la cancelación del programa Sálvame. No ha sido así. Los astros del universo han querido que nazca dos semanas antes de lo previsto. Ahora Carmen Borrego tiene un tema para debatir en su programa aunque ella no quiera. Ya lo anunciaba en su primera intervención tras ser abuela. Ahora lo tiene más difícil. Y no por Sálvame. Su programa lleva la actualidad de lo sucedido entre los suyos, que han decidido que su vida sea escaleta de programa.

Borrego no quiere seguir con el "circo mediático". Y Sálvame esperará a la respuesta mediática de Carmen. Si la protagonista vende una exclusiva en su revista de cabecera, su programa tiene todo el derecho a sacar el tema de la "abuela en la distancia" como contenido de programa. En su mano está. Los límites los pone uno. Aquí no funciona la ley del embudo. Lo ancho para mi con mi revista Lecturas y lo estrecho para ti en clara referencia al magacín de Telecinco.