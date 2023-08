El policía judicial insiste en el asesinato de Biondo con espeluznantes fotos

La emisión de la docuserie de Netflix, 10 años después del fallecimiento del marido de Raquel Sánchez Silva, ha avivado la polémica y también las teorías sobre la causa real de la muerte.

Se llama Óscar Tarruella, ahora retirado de la policía (Mossos d'Esquadra) se ha convertido en una pieza clave de la teoría que discrepa del suicidio como causa de la muerte del cámara de televisión, Mario Biondo, esposo entonces de la presentadora de Mediaset, Raquel Sánchez Silva.

El currículum de Tarruella es notable y en su bio oficial se recoge que el ex policía (que nació en Gernika en el año 1970) ingresó en los Mossos d'Esquadra en 1992. Ex policía judicial titulado con el nivel superior en Investigación Avanzada y Análisis de la Conducta Criminal, es un experto en homicidios y muertes violentas y formó parte de la Unidad de Homicidios y Crimen Organizado.

Tanto en los medios como en sus redes sociales, Óscar Tarruella aporta pruebas que respaldan su teoría, que Biondo fue asesinado y discrepa, como les hemos contado en ESdiario, de la serie documental de Netflix.

Ahora, el ex policía judicial ha publicado un tuit en el que hace de nuevo hincapié en el presunto asesinato de Mario Biondo, acompañado de dos llamativas fotografías:

"Cuando se ejecuta una estrangulación completa a lazo como la que le practicaron a Mario Biondo, las laceraciones en la cara anterior del cuello son evidentes y de tracción bidireccional, quedando envidenciada también la posterior. Si además el ejecutor la realiza con los brazos en paralelo al cuello, las lesiones no se suelen evidenciar en la parte lateral del cuello cuando el cuerpo es hallado muchas horas después de la ejecución. Su cuerpo muestra lesiones perimortem, por cierto. Ahora vengan doctors honoris causa que nunca han levantado un finado en su vida, y menos ejecutado a lazo".

Cuando se ejecuta una estrangulación completa a lazo como la que le practicaron a #mariobiondo, las laceraciones en la cara anterior del cuello son evidentes y de tracción bidireccional, quedando envidenciada también la posterior. Si además el ejecutor la realiza con los brazos… pic.twitter.com/mb5tmwxrb2 — Oscar Tarruella (@OscarTarruella) August 7, 2023

Anteriormente, como también les contamos en estas páginas, Òscar Tarruella publicaba una foto policial forense con la imagen de la parte posterior del cuello de Biondo en la que se podían apreciar unas lesiones compatibles con una "ejecución".

Decía el ex policía a sus seguidores en las redes: "Esta imagen puede herir su sensibilidad, pero no me queda más remedio. Esta foto de la parte posterior del cuello de Mario sólo es compatible con una estrangulación completa mediante la técnica de lazo y por ende se trata de una ejecución".

Esta imagen puede herir su sensibilidad, pero no me queda más remedio. Esta foto de la parte posterior del cuello de Mario sólo es compatible con una estrangulación completa mediante la técnica de lazo y por ende se trata de una ejecución. pic.twitter.com/MSv5JFbGm1 — Oscar Tarruella (@OscarTarruella) August 3, 2023

Lo cierto es que, una década después de su muerte, todo lo relacionado con Mario Biondo y Raquel Sánchez Silva sigue en el ojo del huracán y cada vez más personas se preguntan qué ocurrió realmente aquel fatídico día.