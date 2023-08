Intentan estrangular al hijo de Fani Carbajo en la piscina y tercia la Justicia

Hacía algún tiempo que poco se sabía de la ex de "La Isla de las Tentaciones" y "Supervivientes" pero un desagradable altercado familiar la ha devuelto de lleno a los titulares.

Marco un hito en la historia televisiva de nuestro país cuando se descubrió al gran público gracias a La Isla de las Tentaciones junto a Christofer y desde entonces Fani Carbajo ha tenido momentos de mayor y menor presencia mediática.

Ahora vuelve a copar titulares por un desagradable altercado junto a su hijo que, sin duda, va a seguir dando mucho que hablar. Todo sucedió cuando disfrutaban de una agradable tarde en la piscina comunitaria y, según la ex de Supervivientes, un vecino "estranguló" a su hijo Emilio debajo del agua: "ahogándole y haciéndole un mata león, arañándole el cuello". Un conflicto por el que tuvo que mediar la Guardia Civil mientras el joven de 15 años era atendido por la ambulancia.

Ahora el caso está en manos de la Justicia y Fani ha actualizado a sus seguidores sobre la situación: "Me estáis preguntando que cómo está Emilio dentro del susto y de lo que podría haber sido y hace un par de días os dije que os contaría. Así que os vengo a actualizar un poco la situación".

Fani Carbajo dispuesta a llegar donde sea necesario para defender a su hijo

Según Carbajo, "la señora que empezó a insultar a mi hijo fue a la Guardia Civil a denunciar a mi hijo alegando que fue él el que empezó, llevando un parte de lesiones y que por eso, supuestamente, su marido, pareja o amigo, casi ahoga a mi hijo haciéndole un mata león, estrangulándole, ahogándole y metiéndole debajo del agua, dándole un puñetazo en la cara, arañándole el cuello, y luego amenazándole...".

La televisiva no se ha quedado de brazos cruzados: "Solamente quiero desde aquí decir que la ley está para algo, que las denuncias falsas no te van a servir de nada porque yo tengo pruebas y vosotros no. Seguiré hablando y contando todo porque necesito desahogarme y que lo sepáis. Necesito que se haga justicia, no tengo ningún miedo. Si un impresentable toca a nuestros hijos, sacamos la leona que llevamos dentro".

Cabe señalar que la mencionada llave del mata león consiste en sorprender a las víctimas por la espalda y pasarles el brazo por el cuello para realizarles un estrangulamiento que lleve a la persona a un estado de inconsciencia debido a la falta de aire en las vías respiratorias.

Fani Carbajo indignada con el incidente de su hijo

Fani Carbajo está indignada por su hijo: "Acusan a un niño que jamás ha tenido un problema con nadie. Que jamás han llamado quejándose de él. Un niño que es humilde, que empatiza un montón con los demás, nada egoísta…"...

Es por eso que se dirige directamente a los vecinos con los que ha tenido este conflicto: "Por favor, sois adultos y responsables. Si os ha entrado el miedito ahora e inventáis una justificación, lo siento, pero con mi familia nadie se mete. Creo que cualquiera actuaría igual que yo", zanjó.