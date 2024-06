La bronca atroz entre Pilar Vidal y Carmen Lomana en Antena 3: amenaza incluida

Quién iba a decir que dos de las más "pijas" colaboradoras de la televisión iban a protagonizar un momento tan chabacano y arrabalero, que ni los míticos "Callejeros" de Cuatro...

Carmen Lomana y Pilar Vidal se tienen ganas desde hace tiempo. Son muchas las enganchadas que han protagonizado en televisión, en sus respectivas colaboraciones para el Espejo Público de Antena 3 y eso imprime carácter y deja muchas cuentas pendientes.

Buena muestra de ello fue la penúltima y arrabalera bronca que protagonizaron este jueves una vez más en la tertulia que comparten en el programa de Susanna Griso, y ya van... Todo a raíz de unas declaraciones de Isabel Preysler cuyos rifirrafes e intercambios de zascas con Lomana son también bastante habituales.

Y es que Carmen se despachó a gusto con la madre de Tamara Falcó hace algunos días ("Es que no es la reina de España ni nada que se le parezca. Es una mujer que necesita ir colgada del brazo de un hombre", dijo de ella) y posteriormente fue la propia Isabel la que respondió con desprecio: "Yo no contesto a tonterías porque me aburre muchísimo".

Visto lo visto este jueves los colaboradores de Espejo Público tenían cierto interés en que Lomana viera estas imágenes y ella se decantó por echar mano de la ironía: "Creo que es la mujer más elegante, más guapa, mejor influencer... No hay nadie que podamos llevar a la suela de los zapatos de Isabel, es la persona que más exclusivas ha vendido del mundo".

El momento más "barriobajero" entre Carmen Lomana y Pilar Vidal

En ese momento, Pilar Vidal, firme defensora del Clan Preysler quiso rebajar el tono sarcástico de su compañera de programa: "Por lo menos, reconoce que el otro día iba muy guapa en la gala. Todas las publicaciones han alabado su conjunto". Sin embargo, Carmen no estaba muy dispuesta a escuchar: "Déjame hablar, tú estás a sueldo", le espetó desatando el enfado más atroz de Vidal que elevó el tono rozando los límites de la chabacanería: "No te equivoques, algún día te vas a tragar tus palabras, Carmen. Documentaros bien, porque aquí lo importante son los datos".

Una reyerta televisiva que noqueó a sus compañeros de programa y parece que también a la audiencia de Espejo Público que prácticamente se congeló en los audímetros anotando un 13.5% de cuota de pantalla y 321.000 espectadores, casi lo mismo que el día anterior: 13.6% y 326.000.