El encontronazo de Froilán con Rafa Mora eclipsa su nueva vida en Abu Dabi

Aunque en un primer momento la Infanta Elena lo negó no han hecho falta palabras para confirmar lo que será de su hijo a partir de ahora. Eso sí, no vivirá en la misma casa que su abuelo.

Aunque en un principio el entorno de la Infanta Elena negó la información publicada por Lecturas hace varias semanas, finalmente se ha confirmado, sin necesidad de palabras, la marcha de Felipe Juan Froilán con su abuelo, el Rey Juan Carlos, a Abu Dabi.

Fue después del funeral de Constantino de Grecia en Atenas cuando la Duquesa de Lugo viajó a Emiratos Árabes con el Emérito y con su hijo para ayudarle a instalarse en el que será su nuevo hogar durante los próximos meses, previsiblemente hasta verano.

A pesar de que en un primer momento se aseguró que Froilán viviría con su abuelo en su nueva residencia dentro del complejo Real del Emir (abandonando así la exclusiva mansión en la isla de Nurai en la que se instaló en agosto de 2020 tras su marcha de España) todo apunta a que el joven vivirá en un apartamento cercano a la casa de Don Juan Carlos, pero no con él.

En Abu Dabi disfrutará de la privacidad que no tiene en España y de los titulares polémicos en los medios de comunicación por los escándalos que ha protagonizado en los últimos tiempos y que le han situado en el ojo del huracán.

El encontronazo entre Froilán y Rafa Mora en un after madrileño

Sin ir más lejos, este mismo lunes en Sálvame se trató largo y tendido el encontronazo que tuvo Froilán con Rafa Mora el 1 de enero en un after madrileño. El colaborador de Telecinco llegó con sus amigos y según testigos el sobrino de Felipe VI se acercó a él de muy malas formas; le echaba en cara que le grabó en Ibiza.

"Tenemos un colega en común y me comentó que Froilán estaba disgustado porque al parecer le había llegado que yo le había grabado estando de fiesta y le digo a mi amigo que me da mucha rabia, me dolió en el alma porque tengo muchos amigos conocidos", explicó Mora para añadir que "fue algo inesperado".

"Se lo digo, él habla con Froilán y él se acerca donde estoy yo, había que dar dos pasos. Cuando nos ponemos a hablar le explico la situación y él pensaba que le había grabado y me cuenta cuándo", relató. "Al principio me puso un poco en tela de juicio, sí es cierto que se acercan sus amigos, los suyos y podía parecer que se había formado una tangana, pero no pasó nada", quiso dejar claro para concluir que "me hizo ilusión poder aclararlo, me cambió la imagen que tenía de él".

El futuro inmediato de Froilán mientras Victoria Federica consolida su faceta de influencer

Sea como fuere y con muchos kilómetros de por medio, ahora los planes inmediatos del hijo mayor de la Infanta Elena pasarían, según El programa de Ana Rosa, por acabar on line sus estudios universitarios de Marketing y Business antes de decidir si se establece de modo definitivo en el Emirato y busca trabajo allí o si, por el contrario, regresa a nuestro país.

Tras una semana en Abu Dabi ayudando a Froilán a instalarse, la Infanta Elena está de vuelta en Madrid y, mientras Victoria Federica se ha dejado ver con su padre, Jaime de Marichalar, en el desfile de Dior en París, la hermana de Felipe VI ha retomado sus compromisos profesionales en la Fundación Mapfre.