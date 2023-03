Rappel fue ingresado de urgencia el pasado jueves en el Hospital Universitario HM Torrelodones, de Madrid con un principio de neumonía y desde entonces se ha hablado mucho sobre su estado de salud. Al día siguiente, el vidente entraba en directo en 'Sálvame Diario' para informar a todos sus seguidores de cómo se encontraba y advertía de que, por el momento, no sabía cuándo le iban a dar el alta hospitalaria.

Tal y como ha podido conocer Europa Press, el conocido vidente ha abandonado este mismo sábado el hospital y se encuentra en su casa descansando y recuperándose de esta neumonía. "En la reunión de médicos de esta mañana y con todos los buenos resultados en la mano, han decidido mandarme a casa y que siga con tratamiento en mi casa", confesaba él mismo.

"Me acaban de traer a mi casa y aquí estoy, relajado y acabando de ponerme bueno", comentaba Rappel vía telefónica cuando le preguntamos por su estado de salud. De esta manera, el veterano vidente ha recibido buenas noticias esta misma mañana cuando el equipo de profesionales del hospital ha decidido que lo mejor era que siguiese con su tratamiento desde casa al ver los buenos resultados.

Tal y como comentó este viernes en 'Sálvame Diario', comenzó a sentirse mal durante una comida con amigos, se puso muy nervioso porque tartamudeaba y temblaba. Fue entonces cuando le llevaron al hospital y le dejaron ingresado.

"He pasado un susto, ya ha pasado. Hace tres días estaba con unos amigos comiendo, no tenía síntoma de nada. De repente empecé con una temblona y no podía hablar, tartamudeaba, pensé que era una muerte súbita", contó el futurólogo desde la cama del hospital.

Hoy, Rappel ha vuelto a su casa y agradece desde allí la preocupación que ha habido estos días por su estado de salud.